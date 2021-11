È morto Heath Freeman. L'attore di Bones aveva solo 41 anni

Addio a Heath Freeman, l'attore statunitense che ha perso la vita oggi a soli 41 anni. Aveva lavorato in alcune delle serie più di successo negli ultimi anni da Bones, dove ha interpretato il personaggio del serial killer Howard Epps a NCIS, fino a passare per Medical Investigation, Senza Traccia e The Closer. La scomparsa dell'attore, nato ad Austin, in Texas, è stata annunciata pubblicamente dalla star Shanna Moakler che ha pubblicato un emozionante ricordo dell'attore in un post su Twitter e su Instagram scrivendo di avere il cuore spezzato per la scomparsa di un caro amico di cui le mancheranno le risate e i bei momenti vissuti insieme.

Godspeed beautiful friend, I will miss your laugh and cherish our great times... ty for making this life exciting and fun @heathfreeman #heartbroken pic.twitter.com/Gc9Lgdgluk — Shanna Moakler (@ShannaMoakler) November 14, 2021

In seguito, anche il manager di Heath, Joe S. Montifiore ha confermato ufficialmente la notizia.

«Siamo sconvolti dalla scomparsa del nostro amato Heath Freeman - dichiara Montifiore - Heath era un uomo brillante, profondo e con un grande cuore che lascerà per sempre un'impronta indelebile nei nostri cuori. Haa avuto una vita piena di affetto e amore verso la famiglia e gli amici e non ha mai perso la sua voglia di vivere. Heath era orgoglioso del suo lavoro di attore e, soprattutto, del suo ultimo film e dei progetti che aveva in serbo per il suo pubblico. Possa il suo ricordo restare con tutti coloro che lo hanno conosciuto e condiviso un pezzo della loro vita con lui»