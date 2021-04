The Crown: l'ultimo saluto al Principe Filippo degli attori che hanno vestito i suoi panni nella serie Netflix

La morte del Principe Filippo, annunciata lo scorso 9 aprile, ha sconvolto tutti dalla famiglia reale a cittadini britannici fino a passare per gli attori che hanno interpretato lo stesso principe in The Crown, la serie Netflix che da anni racconta la vita della famiglia reale. Matt Smith, che ha interpretato il marito della regina nella sua gioventù e Tobias Menzies che ha, invece, vestito i suoi panni nell'età adulta, non potevano non esprimere le loro condoglianze per la scomparsa dell'uomo a cui hanno prestato il volto per una delle serie più di successo della piattaforma di streaming facendo emergere luci e ombre della sua vita privata e regale.

Il messaggio di cordoglio di Matt Smith e Tobias Menzies

Attraverso una dichiarazione al giornale americano US Weekly, l'attore interprete del principe Filippo nelle stagioni 1 e 2 di The Crown ha voluto eprimere le sue condoglianze:

Vorrei porgere le mie condoglianze a Sua Maestà la Regina e a tutta la famiglia reale. Il principe Filippo era l'uomo con la u maiuscola e lui lo sapeva. 99 anni e oltre, ma che stile! Grazie, vecchio mio, per il tuo servizio, vecchio mio, non sarà più lo stesso senza di te.

Tobias Menzies, invece, che ha vestito i panni del marito della regina Elisabetta nelle serie 3 e 4 di The Crown, ha pubblicato sul suo profilo twitter un post sulla scomparsa del principe Filippo usando le parole di Shakespeare, e nello specifico, una citazione dell'atto 2, scena 3, della sua commedia "Come vi piace".

Se io so qualcosa sul Duca di Edinburgo è che sono quasi certo che non vorrebbe che un attore che lo ha interpretato in tv desse un'opinione su di lui, quindi lo farò fare a Shakespeare: ‘Oh buon vecchio! Come bene in te appare il servizio costante del mondo antico...’ RIP.

.If I know anything about the Duke of Edinburgh I'm fairly sure he wouldn't want an actor who portrayed him on TV giving their opinion on his life, so I'll leave it to Shakespeare.



"O good old man! how well in thee appears

The constant service of the antique world..."



RIP — Tobias Menzies (@TobiasMenzies) April 9, 2021

Chi vestirà i panni del principe Filippo in The Crown 5?

La quinsta stagione di The Crown è sempre più attesa. Il nuovo capitolo della serie sui reali inglesi metterà sul piccolo schermo gli anni '90, tra i più duri che la corona d'Inghilterra ha dovuto affrontare, e avrà un nuovo giro di attori che interpreteranno i protagonisti indiscussi della famiglia reale inglese, tra questi anche il principe Filippo avrà un nuovo volto e si tratta di Jonathan Pryce, l'attore già noto al pubblico per la sua interpretazione che gli è valsa la candidatura agli Oscar in "I due papi".

La quinta stagione di The Crown sarà girata quest'estate e si pepara a debuttare su Netflix non prima del prossimo 2022.