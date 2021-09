Trovato morto l'attore Michael K. Williams

L'attore Michael K. Williams, 54 anni, è morto. La star di The Wire, scrive il New York Post, è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Brooklyn. Secondo l'edizione online del quotidiano, si sospetta un'overdose: nella casa di Williams sarebbero stati trovati oggetti che fanno pensare all'assunzione di eroina o fentanyl. Secondo informazioni attribuite alla polizia, l'appartamento è stato trovato in ordine: nessun segno di effrazione.

Nato in una famiglia complicata di Brooklyn, la fama per Williams arrivò nel 2002 grazie alla sua interpretazione di Omar Little, nella serie The Wire, di David Simon, poi continuata per cinque stagioni fino al 2008. In seguito aveva interpretato Albert “Chalky” White nella serie tv Boardwalk Empire, Jack Gee in Bessie. Molte altre le pellicole che lo hanno visto protagonista. Tra questi: La strada, Inherent Vice, Gone Baby Gone, e 12 anni schiavo di Steve McQueen, che nel 2014 ottenne l’Oscar come Miglior film.