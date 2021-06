Mr Wrong con Can Yaman promosso in prima serata: le anticipazioni

Lunedì 14 giugno, Mr. Wrong, la romantic-comedy dell’estate di Canale 5, approda in prima serata con tre nuovi episodi in prima visione assoluta. Questo nuovo titolo importato dalla Turchia, con protagonista l’idolo del momento Can Yaman, in poche settimane si è trasformato in una hit del day-time estivo di Canale 5. Ogni giorno, infatti, è seguito da una media di oltre 2.000.000 di spettatori e segna numeri record, come il 30% di share tra i target femminili più giovani.

Un vero fenomeno televisivo che trova un seguito altrettanto potente anche sul web e sui social con migliaia di pagine dedicate alla serie e milioni di post che commentano quotidianamente episodi, news e anticipazioni. Il motore di questo tam-tam mediatico è sicuramente la presenza di Can Yaman, per la terza volta consecutiva protagonista di un successo di Canale 5, dopo Bitter Sweet che ha esordito nell’estate 2019 e Daydreamer lo scorso anno, nonché chiacchieratissimo compagno della conduttrice Diletta Leotta.

Le anticipazioni di stasera 14 giugno 2021

Una volta tornata a casa, Ezgi comincia a preparare la serata della cerimonia dell'Henne per Ebru. Ormai amici, Ozgur, Ezgi, Cansu, Deniz, Levent e Ozan programmano una gita in barca prima della festa di matrimonio di Ebru. Ma la gita salta per un arrivo inatteso che genererà una serie di cortocircuiti. Serdar, in quanto amico dello sposo, parteciperà alla festa. Come se non bastasse, il dottore si presenta in compagnia della sorella Yesim, proprio colei che ha scritto su Ozgur l'articolo "L'uomo sbagliato".

Levent capisce di dover intervenire per convincere Serdar che Ozgur e Ezgi non stanno insieme: si inventa che Ozgur stia fingendo per ingelosire Yesim, di cui sarebbe innamorato. Mentre Serdar si mostra invaghito di Ezgi, Sevim e Nevin, istigate da Fitnat, fanno pressione su Ozgur e Ezgi affinché si fidanzino ufficialmente. Ciò costringe i due a correre ai ripari... Sevim e Nevin recedono dal loro intento e Ozgur e Ezgi possono, tornando a Istanbul, ritenere la loro missione compiuta.

Di cosa parla Mr Wrong

In Mr. Wrong, Yaman è alle prese con emozioni, intrighi e passioni, sullo sfondo di Istanbul e Bodrum. Nei panni di Özgür, è un seduttore seriale, che non crede nell’amore e nelle relazioni stabili. Ezgi (Özge Gürel) invece, è una sognatrice, che dopo l’ennesima delusione sentimentale inizia a perdere le speranze di poter incontrare l’agognato Principe Azzurro.

La prossima puntata du Mr Wrong

La serie tv proseguirà poi la programmazione consueta, su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle 14.45.