Ms. Marvel, il trailer e le anticipazioni della nuova serie tv in arrivo su Disney+

Subito dopo Moon Knight, i fan delle serie tv Marvel sanno già cosa ha in serbo per loro Disney+: è Ms. Marvel, la settima serie del Marvel Cinematic Universe. Ecco quindi tutte le informazioni e il trailer di Ms. Marvel.

Quando esce Ms. Marvel su Disney+

La nuova serie Marvel Studios debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming di casa Disney il giorno mercoledì 8 giugno, come sempre con uscite settimanali di nuovi episodi.

Chi è Ms. Marvel in questa serie?

Come sanno gli appassionati del MCU, Ms. Marvel è un personaggio nato come controparte femminile di Capitan Marvel ed è stato l'alter ego di diverse supereroine, la prima delle quali è Carol Danvers.

L'ultima invece è Kamala Khan, una ragazza di origini pakistane che ha fatto la sua prima apparizione nei fumetti nel 2014. Ed è proprio Kamala la protagonista della serie Ms. Marvel.

Di cosa parla la serie

Ms. Marvel ha quindi come protagonista Kamala Khan, un'adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei Super Eroi e ha un'immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola; almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Sarà davvero più facile la vita con i superpoteri?

Il cast di Ms. Marvel

Iman Vellani interpreta Kamala Khan alias Ms. Marvel; il cast include anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.

Gli episodi sono diretti da Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid - Chinoy. Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso e Bisha K. Ali sono gli executive producer. I co-produttori esecutivi della serie sono Sana Amanat e Trevor Waterson, e Bisha K. Ali è il capo sceneggiatore.

Il trailer ufficiale di Ms. Marvel

Il trailer pubblicato su YouTube offre agli spettatori un primo sguardo alla nuova Super Eroina del MCU alla ricerca di un equilibrio nella sua vita tra il liceo, la famiglia e i nuovi super poteri.