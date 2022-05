"Mucho Más", su Prime Video arriva il documentario su Gianluca Vacchi

Dopo i Ferragnez, su Prime Video arriva un nuovo documentario (stavolta in una puntata unica) dedicato a un vip nostrano seguitissimo sui social. Stiamo parlando di Mucho Más, il nuovo documentario Original italiano incentrato sulla vita di Gianluca Vacchi. Ecco tutte le informazioni e il trailer della produzione annunciata oggi dallo stesso social-influencer su Instagram

Quando esce "Mucho Más" su Prime Video

Gianluca Vacchi: Mucho Más uscirà il giorno mercoledì 25 maggio in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Di cosa parla il documentario Prime su Vacchi

Protagonista del documentario è Gianluca Vacchi, imprenditore, influencer e dj di fama internazionale. Esploso come fenomeno social grazie ai suoi video diventati virali e che hanno generato milioni di visualizzazioni, ad oggi Vacchi vanta oltre 22,2 milioni di follower su Instagram, 21,5 milioni su Tik Tok, 3 milioni su Facebook, ed è considerato il "Re dei Social", raggiungendo un pubblico totale di 46,6 milioni da tutto il mondo.

Gianluca Vacchi: Mucho Más offre agli spettatori un accesso unico a un Vacchi mai visto prima che mostra senza filtri l'uomo che si cela dietro il celebre personaggio. Nel documentario Vacchi rivelerà aspetti importanti della sua vita e della sua infanzia, raccontando anche il profondo legame con la madre, il rapporto con gli amici e soprattutto quello con la sua compagna, la modella Sharon Fonseca, che gli ha fatto il più grande regalo della sua vita: diventare padre della piccola Blu Jerusalema (operata circa un anno fa).

"Vogliamo ringraziare Gianluca Vacchi per la generosità con cui ha intrapreso questo viaggio insieme a noi, mettendosi completamente in gioco e condividendo, come mai prima, aspetti ancora inediti e privati della sua vita, per mostrare al pubblico che oltre la prospettiva dei social c'è mucho mas" ha spiegato Nicole Morganti, head of Italian Originals, Amazon Studios.

Il trailer di Gianluca Vacchi: Mucho Más

Ed ecco il trailer del documentario pubblicato oggi su YouTube