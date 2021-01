My Hero Academia: Netflix annuncia una seconda stagione dell'anime

My hero academia 2 arriva su Netflix. Ad annunciarlo è stato proprio il colosso dello streaming che ha dichiarato la data di uscita nel suo catalogo della seconda stagione dell'anime. Da domani 2 gennaio 2021, infatti, sarà possibile guardare guardare i nuovi episodi della serie animata tratta dall'omonimo manga shōnen scritto e disegnato da Kohei Horikoshi. My hero academia, oltre a una prima stagione è già presente su Netflix anche con due lungometraggi dai titoli Two Heroes e Heroes Rising, quest'ultimo uscito in esclusiva su Netflix proprio la scorsa vigilia di Natale.

La nuova stagione della serie si comporrà di 25 episodi che si aggiungeranno ai 13 della prima stagione, oltre che ai film già nominati. A fine gennaio, inoltre, è prevista l'uscita di un cofanetto Dvd con tutta la serie completa nonché un box dvd e Blu-ray a febbario pubblicato da Dynit.

La trama

Izuku Midoriya ha il sogno di diventare un supereroe proprio come il suo idolo All Might, un esempio di pace a livello mondiale. Per raggiungere questo obiettivo, Izuku ha iniziato ad allenarsi con lui fino a ricevere l’Unicità “One For All”. Da imbranato e senza alcun potere, quindi, diventa forte ed entra a far parte della cosiddetta "Hero Academy" un'accademia di ragatti dotati di poteri sensazionali. Durante un allenamento, alcuni studenti incontrano per la prima volta i nemici "villain" e sarà proprio questo il punto di partenza della seconda stagione della serie animata.