Narcos Messico, annunciata la terza stagione: «Diego Luna non ci sarà»

L’impero sta diventando ancora più forte. "Narcos: Messico" sta per tornare con la stagione numero 3. Con queste parole Netflix Italia ha annunciato il ritorno della serie dedicata al mondo del narcotraffico messicano.

L'annuncio è stato accompagnato da un video-riassunto con le immagini salienti delle prime due stagioni. La novità che salta subito all'occhio, però, è che l'attore Diego Luna non sarà nel cast della nuova stagione. Wagner Moura, l’interprete di Pablo Escobar in Narcos 1 e 2, dirigerà due nuovi episodi dello show mentre il creatore della serie, Carlo Bernard, assumerà gli incarichi di showrunning da Eric Newman che continuerà a essere il produttore esecutivo. Altri registi della terza stagione saranno: Andrés Baiz, Alejandra Marquez, Luis Ortega e Amat Escalante. La seconda stagione si era conclusa con la condanna al carcere di Félix Gallardo, leader del cartello della droga di Luna, per traffico di droga. Diego Luna riprenderà il suo personaggio di Cassian Andor nella prossima serie spin-off di Star Wars "Rouge One" per Disney +, attualmente in pre-produzione.

Ambientata negli anni '90, quando si accende la globalizzazione del business della droga, la terza stagione di "Narcos: Messico" racconterà la guerra scoppiata dopo la rottura dell'impero di Felix. Mentre i nuovi cartelli indipendenti lottano per sopravvivere agli sconvolgimenti politici e all'escalation di violenza, emerge una nuova generazione di boss messicani. Una guerra dove la verità è la prima vittima e ogni arresto, omicidio e rimozione non fa che allontanare la vera vittoria. Il cast della nuova serie include Scoot McNairy, José Maria Yazpik, Alberto Ammann, Alfonso Dosal, Mayra Hermosillo, Matt Letscher, Manuel Masalva, Alejandro Edda e Gorka Lasaosa. Narcos: Mexico è prodotto da Gaumont Television per Netflix. Eric Newman, José Padilha, Doug Miro, Sidonie Dumas, Christophe Riandee, Nicolas Atlan, Andrés Baiz e Carlo Bernard sono i produttori esecutivi.