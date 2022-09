Narcosantos: tutto sul nuovo k drama di Netflix (con un attore di Squid Game)

Dopo Squid Game e l'adattamento coreano de La casa di carta, Park Hae Soo è protagonista del nuovo entusiasmante thriller crime sudcoreano Narcosantos. Basato su eventi veri, Narcosantos si svolge in Sud America, dove un signore della droga che opera nel paese ha attirato l'attenzione del National Intelligence Service. Il servizio di intelligence chiede l'aiuto di un normale imprenditore che ha deciso di fare fortuna in Suriname, solo per cadere fino alle ginocchia nel mondo del crimine della droga. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire qualcosa in più su questo nuovo k drama della piattaforma di streaming.

Qui il trailer di Narcosantos

La trama di Narcosantos

Narcosantos racconta la storia di un uomo coinvolto in un'operazione dei Servizi Segreti dopo essere stato incastrato da un narcoboss che controlla il Suriname.

Quando esce Narcosantos su Netflix

Narcosantos debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 9 settembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.