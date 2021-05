'Nero a metà 3', le riprese a Roma: immagini dal set

Sirene spiegate, lampeggianti, una volante della polizia e un'auto in borghese con Claudio Amendola a bordo. Se gli abitanti di Torre Gaia, quartiere a sud-est di Roma, passando di lì immaginavano già una retata, gli è bastato vedere l'attore scendere dalla macchina e fermarsi poco dopo allo "stop" del regista per capire che si trattava di una scena di 'Nero a metà'.

Erano una decina le persone assiepate lungo la strada questa mattina, curiose di assistere ai vari ciak - andati avanti per un paio d'ore - e di intravedere Amendola nei panni dell'ispettore Carlo Guerrieri. Non c'era Miguel Gobbo Diaz, l'attore che nella fiction interpreta Malik Soprani.

Si sta girando in queste settimane nella Capitale la terza stagione della serie poliziesca di Rai 1, che potrebbe tornare in onda già dal prossimo autunno. Non si hanno ancora anticipazioni sulla trama, ma proprio Claudio Amendola dopo la fine della seconda stagione aveva assicurato: "Il passato non smette mai di tornare. Ne sono strafelice perché trovare una serie che possa avere una lunga vita senza perdere di interesse, continuando a raccontare storie intriganti, è il sogno di tutti". Una fiction, dunque, che promette ancora molto.