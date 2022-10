Netflix, condividere l'abbonamento avrà un costo

Condividere il proprio account Netflix con parenti e amici avrà un costo. Si era parlato di questa eventualità, ma la notizia è stata ufficializzata nel corso di una conference call tenuta dall'azienda la scorsa notte. Netflix ha fatto sapere che chi ha un profilo - tecnicamente chi paga l'abbonamento - dovrà pagare una tariffa mensile maggiorata per ciascun utente che vive al di fuori del suo nucleo familiare e che effettua il login sul suo account Netflix. La somma non è ancora stata definita ufficialmente, ma potrebbe ammontare a circa 3 dollari.

Quando cambieranno le regole

Non è ancora stato comunicato se questa modifica sarà attiva già dall’inizio del prossimo anno e se sarà abilitata contemporaneamente in tutto il mondo o lanciata gradualmente solo in alcuni mercati. Netflix ha testato la funzione negli ultimi mesi in alcune parti del mondo, tra cui il Sud America, scatenando, com'era prevedibile, alcune proteste da parte dei propri abbonati.

L’azienda aveva risposto a un calo degli abbonato adottando un approccio per monetizzare la condivisione degli account. Netflix offrirà dunque “a coloro che condividono il loro account di gestire i loro dispositivi in modo più semplice e di creare sub-account (extra membro) se desiderano pagare per familiari o amici”.

Un’altra delle soluzioni trovate era stata proprio il trasferimento, che permette agli abbonati di utilizzare il proprio account per trasferire un profilo, mantenendo i suggerimenti personalizzati, la cronologia di visione, la propria lista, i giochi salvati e altre impostazioni per partire con un nuovo abbonamento. “Le persone - ha scritto sul blog ufficiale della società di video streaming la product manager Timi Kosztin - si muovono, le famiglie crescono e relazioni finiscono. Ma in mezzo a tutti questi cambiamenti l'esperienza Netflix deve restare la stessa. Nei Paesi con il nostro piano economico supportato da pubblicità - si legge ancora nella lettera agli azionisti - prevediamo che l'opzione di trasferimento del profilo sarà particolarmente popolare”, la convinzione di Netflix.