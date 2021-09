Colpo grosso per Netflix, la piattaforma acquisisce le opere di Roald Dahl (il creatore di Willy Wonka e...)

Il colosso dello streaming compra i titoli dello scrittore britannico noto per aver ideato diverse storie note come La fabbrica di cioccolato, Il grande gigante gentile e molte altre

Colpo grosso per Netflix! Il colosso dello streaming, infatti, ha messo le mani sulla Roald Dahl Story Company acquisendone i diritti.

L'azienda, che detiene tutte le opere dello scrittore britannico, è passata a Netflix per portare sul piccolo schermo, e sotto nuove vesti creative, alcune delle più belle storie create da Dahl entrate a far parte di una tradizione letteraria e cinematografica importante. Così, Netflix, sceglie di portare avanti un progetto, iniziato già tre anni fa con la realizzazione di un'offerta di serie d'animazione come quella sul mondo di La Fabbrica di cioccolato a cui stanno lavorando il regista e sceneggiatore premio Oscar Taika Waititi e il candidato all’Oscar Phil Johnston, una serie sugli Umpa Lumpa, sempre a cura di Taika Waititi e un adattamento di Matilda il Musical, con la produzione di Sony e Working Title.

Si tratta di progetti che hanno dato il via a un'impresa ambiziosa su cui Netflix ha intenzione si puntare grazie a questa nuova acquisizione: quella di creare un universo unico tra film, serie di animazione, live-action, editoria, videogiochi, esperienze immersive, teatro, consumer product e tanto altro. L'idea è quella di dare un nuovo formato a queste storie che hanno segnato una generazione di ragazzi, ora adulti, mantenendo il loro spirito e i temi universali che contengono.

Preparatevi a vederne delle belle!