Arriva un nuovo mese e con lui tante nuove storie a cui appassioarsi e da godersi comodi sul divano. Netflix, infatti, ha in serbo per il suo pubblico tanti nuovi titoli in questo luglio 2022, alcuni dei quali attesissimi. Basta pensare che proprio ad agosto ci sarà il debutto della serie più attesa dell'anno, il fantasy mitologico The Sandman sulla storia del re dei sogni Morfeo, tratta da quello che viene considerato il fumetto più bello di sempre di Neil Gaiman. E poi c'è l'uscita della terza stagione di due amatissime serie come Lock & Key e Non ho mai. Sempre ad agosto debutterà un attesissimo thriller, la miniserie Echoes e poi ancora The Amazing Spiderman e tanto altro ancora. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire quali sono le serie e i film che vedremo debuttare sul catalogo Netflix in questo agosto 2022.

Le serie più attese

The Sandman (5 agosto)

Ad agosto debutta una delle serie più attese di quest'anno, il live-action tratto dal fumetto di Neil Gaiman, The Sandman. In "The Sandman" è possibile ritrovare un ricco connubio di mitologia e fantasy dark in cui la fiction moderna si intreccia con il dramma storico e la leggenda. La trama segue i personaggi e i luoghi finiti sotto l'influenza di Morfeo, il signore dei sogni che pone rimedio agli errori cosmici (e umani) da lui commessi durante la sua lunga esistenza.

Echoes (19 agosto)

Echoes è una serie thriller con sfumature gialle su Leni e Gina, due gemelle identiche che condividono un pericoloso segreto. Lo scambio di ruolo iniziato di nascosto da bambine le ha portate a condurre una doppia vita da adulte: le sorelle condividono due case, due mariti e un bambino, ma il loro mondo perfettamente coreografato sprofonda nel caos quando una delle due scompare.

Tutte le nuove uscite Netflix di agosto 2022