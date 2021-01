Netflix aumenta i prezzi nel Regno Unito. Cosa accadrà in Italia?

Dopo Netflix USA anche Netflix UK aumenta i prezzi dei suoi abbonamenti. Ad annunciarlo è stata proprio l'azienda di streaming digitale che ha sottolineato come gli abbonamenti HD e 4K subiranno un rincaro rispettivamente di 1 e 2 sterline al mese. Tutti gli utenti che hanno scelto di guardare film e serie tv in queste due modalità dovranno pagare un po' di più di prima per godere dell'alta qualità delle immagini.

I nuovi prezzi Netflix UK

Il piano base Netflix per lo streaming in SD resta invariato al costo di 6 sterline al mese (circa 6,63€) mentre quello in HD passerà da 9 a 10 sterline al mese (11,05€). Anche il pacchetto premium con lo streaming in 4K HDR subirà un rincaro raggiungendo il prezzo di 14 sterline, ovvero 15,46€. Il colosso dello streaming ha giustificato questo aumento di prezzi con i continui investimenti che si impegna a fare nella produzione di contenuti locali. Nel Regno Unito, infatti, saranno spesi dall'azienda più di un miliardo di dollari per nuovi film, serie e documentari realizzati in loco come ad esempio The Crown, Sex Education e Top Boy.

Netflix Italia, i prezzi restano invariati?

Per quanto riguarda gli abbonamenti di Netflix Italia per ora possiamo stare tranquilli perché i prezzi dovrebbero restare gli stessi ancora per un po' ma l'annuncio del rincaro della versione inglese dopo quella americana non fa ben sperare ma, del resto, non si può far altro che aspettare e, intanto, godersi le proprie serie tv preferite su Netflix.