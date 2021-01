Netflix cancella Marianne: nessun continuo per la serie horror

Marianne non avrà nessuna continuazione. La serie horror amatissima dal pubblico, infatti, non è stata confermata dalla piattaforma di streaming digitale e si fermerà dolo una sola stagione. Lo show ha ricevuto un grande clamore da parte del pubblico e della critica ma non è stato sufficiente per ottenere un rinnovo su Netflix che sembrava abbastanza ovvio data la qualità della serie.

Marianne, cancellata dopo una sola stagione

Marianne è una serie tv di Netflix Francia uscita il 13 settembre del 2019 sulla piattaforma streaming con 8 episodi in totale. La storia raccontata è quella di emma Larsimon, una scrittrice di genere horror che deve tornare nella città d'origine, Elden, per indagare alcuni misteri legati ai personaggi dei suoi libri che sembrano aver preso vita. La serie, però, che aveva conquistato perfino il re dell'horror Stephen King, non avrà un seguito come ha annunciato il suo regista Samuel Bodin sul suo profilo Instagram.

I motivi della cancellazione

La serie, in realtà, è stata cancellata perché ha ottenuto successo solo dopo la sua cancellazione e non subito come si aspettava il colosso dello streaming. La popolarità di Marianne, infatti, è aumentata notevolmente dopo i commenti di Stephen King sulla qualità di questa serie. Basterà questo successo ritardato a far cambiare idea a Netflix? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.