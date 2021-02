Dopo "Framing Britney Spears" anche Netflix farà un documentario sulla popstar americana

Netflix farà un nuovo documentario sulla vita di Britney Spears. A dare la notizia è lo stesso colosso dello streaming che, dopo "Framing Britney Spears" distribuito da Hulu decide di creare un nuovo docu-film sulla vita della popstar più amata degli anni '90. Alla regia di questo documentario dedicato a Britney ci sarà Erin Lee Carr, il nome dell'autrice specializzata in "true crime" dietro altri lavori come I Love You, Now Die: The Commonwealth V. Michelle Carter e At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastic Scandal.

Cosa sappiamo sul progetto

Questo progetto, già in lavorazione da diverso tempo, non è ancora stato portato a termine e non è la prima volta che sia Hulu che Netflix lavorano a documentari sullo stesso tema. Era già accaduto con il disastro del Fyre Festival che entrambi avevano raccontato con un docu-film. Hulu, infatti, ha pubblicato il documentario su Britney Spears il 5 febbraio riaccendendo le polemiche sulla controversia tra il padre di Britney e il ruolo della press nella vita della cantante/attrice americana. Lo stesso ex compagno e collega di Britney, Justin timberlake, a pochi giorni dall'uscita del documentario aveva commentato il progetto sui social rispondendo alle critiche su quanto accaduto dopo la fine della sua relazione con la popstar dichiarando di "aver fallito e tratto beneficio da un sistema misogino e razzista".

Per ora la data di uscita del nuovo documentario Netflix è ancora oscura e non ci resta che aspettare ulteriori news a riguardo ma siamo certi che un altro documentario su Britney Spears sarà sicuramente al centro di una nuova discussione mediatica.