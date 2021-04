Le 5 migliori serie Netflix da finire in un solo giorno

Spesso le serie tv prendono gran parte del nostro tempo, a volte ci accompagnano per anni, altre per settimane ma se, per una volta, volessimo finire una serie in una unica giornata riusciremmo a trovare un titolo che ci permetta di farlo? Certo che sì. Sono diverse, infatti, le serie che si concludono in poche puntate e che permettono un binge-watching di un unico giorno. Ecco allora che abbiamo selezionato per voi le migliori serie Netflix da vedere in un unico giorno ideali per tutti quelli che amano il binge-watching e hanno poco tempo a disposizione per tuffarsi nei mondi di finzione delle serie tv.

L’Altra Grace

Iniziamo con L'Altra Grace, un titolo che prende spunto da un romanzo di Margaret Atwood, autrice che ha dato spunto anche a un'altra serie tra le più amate degli ultimi anni: The Handmaid's Tale (di cui si attende l'uscita della nuova e quarta stagione). Forse non la conosceranno in molti ma L'Altra Grace è una miniserie Netflix di Mary Harron e adattamento tv del romanzo della Atwood del 1996 che racconta la storia vera di Grace Marks, una domestica arrivata in Canada dall'Irlanda e accusata di omicidio dal suo datore di lavoro e dell'amante dell'uomo fatta a pezzi e buttata di in una cantina. La storia viene narrata anche grazie a un punto di vista interessante dato da uno psichiatra che aiuta Grace a confessarsi con il metodo delle associazioni libere e così, lo spettatore riesce a entrare nella mente della donna e nei suoi pensieri più profondi. Una piccola chicca di una sola stagione che sarà possibile concludere in una sola giornata ma che ha tanto da dare a livello comunicativo ed emozionale.

Maniac

Maniac è una serie fantascientifica del 2018 con due attori d'eccezione: Emma stone e Jonah Hill. La serie è diretta da Cary Fukunaga ed è un remake statunitense fatto da Netflix dell’omonima serie norvegese. La storia raccontata è quella di Annie Landsberg e Owen Milgrim, un ragazzo e una ragazza che si incontrano perché decidono di partecipare a un progetto di sperimentazione fatto da una casa farmaceutica che promette la risoluzione definitiva dei traumi mentali. Questa serie è un viaggio nella mente umana raccontato in modo avvincente in 10 episodi da gustarsi con un binge-watching immersivo.

Unorthodox

La terza scelta seriale da vedere in un solo giorno è Unorthodox. La serie Netflix, creata da Anna Winger e Alexa Karolinsk è tratta dall'autobiografia di Deborah Feldman, “Ex ortodossa – Il rifiuto scandaloso delle mie radici chassidiche" e racconta la storia di Esther Shapiro, una ragazza di una comunità super ortodossa di New York. Essere ortodossi impone alle donne di fare figli dopo il matrimonio e vivere una vita appartata e conforme al ruolo della donna concepito da questo gruppo religioso. La protagonista, però, sceglie di fuggire a Berlino per scoprire se stessa e rinascere grazie alla passione per la musica. Questa serie è in grado di regalare una visione profonda e riflessiva su tematiche attualissime con soli 4 episodi da guardare in un solo giorno.

La regina degli scacchi

La regina degli scacchi è la grande protagonista della programmazione Netflix di fine 2020. Si tratta del racconto di una campionessa di scacchi, delle sue dipendenze, della vita in orfanotrofio, del rapporto con la madre e di quello disfunzionale con gli uomini, un tuffo nella vita di Beth Harmon interpretata da Anya Taylor-Joy vincitrice di diversi premi come il Golden Globe e il SAG Award. Con soli 7 episodi avvincentissimi si potrà entrare in una realtà fatta di pedine, schemi, strategie, vittorie e avventure.

Unbelievable

Concludiamo con Unbelievable, la serie di Susannah Grant ispirata alla storia vera di Marie, un'adolescente che, dopo una denuncia di stupro di cui è vittima, viene accusata di mentire da un uomo sconosciuto. La storia raccontata da unbelievable prende ispirazione da un articolo, vincitore di Premio Pulitzer dal titolo "An Unbelievable Story of Rape di T. Christian Miller e Ken Armstrong". Anche in questo caso con 8 episodi e una sola giornata si potrà concludere una serie che farà riflettere sulla ricerca della verità e su come questa sia manipolabile.