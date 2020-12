Netflix lancia una nuova modalità per Android: le serie tv diventano "da ascoltare"

Netflix ha lanciato una nuova modalità solo audio per la fruizione dei suoi servizi di streaming online sui dispositivi Android. Perché solo audio? Per far risparmiare dati ai suoi utenti durante l'utilizzo fuori casa della piattaforma quando, essendo "in mobilità", si è costretti a usare il proprio smartphone o tablet per guardare le serie preferite. Già lo scorso ottobre era stata annunciata questa novità dal colosso dello streaming ma solo ora questa funzione è attiva, solo su dispositivi Android, grazie a un aggiornamento dell'app. Il sito internet Android Police ha rivelato qual è l'aggiornamento che contiene la modalità solo audio di Netflix e si tratta del release 7.84.1 build 28 35243. Basta solo aggiornare l'app, o scaricarla da zero se non la si avesse già, per ascoltare, nella modalità solo audio, le proprie serie tv del cuore anche quando si è "in movimento". Il risparmio dati sulla propria tariffa telefonica, così, sarà notevole.

Come attivare la modalità solo audio Netflix

Per poter attivare questa nuova modalità di solo ascolto sul proprio smartphone o tablet basterà scegliere il contenuto da visualizzare dall'app aggiornata di Netflix, selezionare la modalità schermo intero e apparirà in alto sullo schermo l'opzione "video off/video on". Una volta che sarà stata attivata l'opzione di solo ascolto le immagini scompariranno e si potranno vedere sullo schermo solo i classici comandi Netflix: il tasto play, pausa, quello per andare avanti o indietro, la barra di scorrimento, la lista degli episodi. In questo modo, l'esperienza dell'utente su Netflix, si avvicinerà di più a quella proposta dalle piattaforme di ascolto e guardare una serie tv sarà quasi come ascoltare un podcast o un audiolibro.

Per ora, questa novità, è disponibile solo per dispositivi Android, si attende l'espansione anche a quelli iOS.