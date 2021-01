Netflix: tutte le nuove uscite di febbraio 2021 (serie tv e anime)

Febbraio è dietro l'angolo e Netflix si prepara a lanciare tanti nuovi titoli sul suo catalogo online. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, ha in serbo per i suoi appassionati utenti nuove serie tv, nuove stagioni di alcune delle serie più di successo di sempre e tanti nuovi anime e serie tv tra cui scegliere per allietare le prorpie serate sul divano davanti alla tv. Se non sapete come orientarvi nella scelta, niente paura, gli argomenti sono davvero vari e adatti a tutti i gusti!

Le serie tv Netflix in uscita a febbraio 2021

Kid Cosmic – 1° stagione (2 febbraio)

L’estate in cui imparammo a volare (3 febbraio)

Città invisibile – 1° stagione (5 febbraio)

H - Helena – 2° stagione (5 febbraio)

Run On (10 febbraio)

Sulla scena del Delitto: Il caso del Cecil Hotel (10 febbraio)

Capitani – 1° stagione (11 febbraio)

The Crew – 1° stagione (15 febbraio)

Tribes of Europa – 1° stagione (19 febbraio)

Ginny & Georgia – 1° stagione (24 febbraio)

Gli anime Netflix in uscita a febbraio 2021