Netflix, i nuovi k-drama in arrivo a febbraio 2023

Amanti dei k-drama al rapporto, Netflix ha in serbo per voi tantissimi nuovi titoli sudcoreani. La piattaforma di streaming, infatti, ha deciso di continuare a puntare su questo genere seriale spopolato in tutto il mondo grazie al successo di Squid Game e sono moltissime le nuove serie originali appartenenti al genere del cosiddetto k-drama che debutteranno sul catalogo del colosso dello streaming il prossimo mese di febbraio 2023. Quali i più interessanti? A voi scoprirlo.

Tutti i nuovi k-drama Netflix di febbraio 2023

Love to Hate You (10 febbraio 2023)

Genere? Romantico. Questo k-drama che sarebbe dovuto arrivare su Netflix alla fine del 2022 è stato spostato al mese più romantico dell'anno e forse non a caso. Love to Hate You, infatti, è pronto a diventare uno degli show non inglesi più popolari nel primo trimestre del 2023 e racconta la storia di un avvocato alle prime armi,Yeo Mi Ran, che lavora presso lo studio legale Gilmu e si occupa principalmente dell'industria dell'intrattenimento. Guidata completamente dalla sua carriera, non le interessa avere una relazione ed è altamente competitiva con gli uomini della sua vita, con cui odia perdere. Le sue idee vengono messe in discussione quando incontra l'attore più popolare della Corea, Nam Kang Ho, che nonostante sia ricercato per lavorare in film romantici, non si fida delle donne.

Unlocked (17 febbraio 2023)

Genere? Thriller. Dal romantico passiamo all'adrenalinico. Tra i titoli sud coreani più attesi del prossimo mese c'è senza dubbio Unlocked. La storia? Tornando a casa dal lavoro, Na-mi (Chun Woo-hee) perde il suo smartphone, che contiene tutto ciò che la riguarda. Jun-yeong (Yim Si-wan) trova il telefono di Na-mi e glielo restituisce, ma dopo aver installato un software spia. Seguendo la sua vita quotidiana, apprende tutto ciò che può su Na-mi, i suoi spostamenti, i suoi hobby, i suoi gusti, la sua vita lavorativa, le sue finanze e i suoi social network, e si avvicina a lei nascondendo la sua vera identità. Nel frattempo, il detective della polizia Ji-man (Kim Hie-won) trova tracce di suo figlio Jun-yeong sulla scena di un crimine e indaga segretamente su Jun-yeong, sospettando il peggio. Na-mi è sollevata per aver ritrovato il suo telefono, ma in breve tempo la sua vita ordinaria si capovolge e va fuori controllo. Solo perché ha perso il telefono, tutta la sua vita è in pericolo.

The Interest of Love (9 febbraio 2023)

Qui passiamo al genere del drama con una serie di 16 episodi che debutterà ogni mercoledì e giovedì su Netflix. Le vite di quattro impiegati vengono influenzate da una scandalosa storia d'amore quando la cassiera capo Ahn Soo Young cattura l'attenzione di Ha Sang Soo, il capo del team di consulenza globale della filiale di Yeongpo della Nara Bank.