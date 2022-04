Netflix potrebbe iniziare ad avere la pubblicità

C'è una grande discussione intorno a Netflix sul tema della pubblicità. Dovrebbe averla o no? Diventerà necessaria per la sua sopravvivenza o ce la farà benissimo anche senza? C'è chi ha unìopinione chiara su questo tema ed è Jason Kilar, capo uscente di WarnerMedia che ritiene che Netflix avrà annunci pubblicitari nel prossimo futuro e fino a quando non lo farà, darà vantaggio ai suoi concorrenti.

A difesa della tesi contraria, però, c'è il co-CEO di Netflix Reed Hastings da sempre contrario alla pubblicità su Netflix e ancora oggi irremovibile sulla questione.Non si tratta di una posizione filosofica da parte del colosso dello streaming ma della sua idea di "miglior capitalismo".

Anche l'FO di Netflix Spencer Neumann ha dichiarato di recente che la pubblicità non è nei piani dei vertici della piattaforma di streaming.

Nonostante queste prese di posizione piuttosto ferme, sono tanti gli analisti che chiedono a Netflix di adottare la pubblicità proprio come i suoi rivali HBO Max o Disney +. Lo stesso fanno Hulu e Paramount + e tra questi anche Kilar, l'ex CEO Warner Media che, in un'intervista sul suo nuovo podcast ha dichiarato che tra tre anni, secondo lui, Netflix avrà la pubblicità.

Sarà davvero così? Staremo a vedere!