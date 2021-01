Su Netflix arriva una novità: parte la riproduzione casuale dei contenuti

Netflix sta programmando un nuovo modo di caricare i contenuti per il suo pubblico. La piattaforma streaming, infatti, ha annunciato l'arrivo di una nuova funzionalità: lo shuffle play, cioè il pulsante di riproduzione casuale. Entro la prima metà del 2021, infatti, sarà possibile trovare questa nuova funzione su Netflix che farà scegliere direttamente alla piattaforma il film o serie tv da riprodurre al singolo utente. Non sono ancora chiare le modalità con le quali saranno scelti i contenuti presentati da Netflix, molto probabilmente si tratterà di serie tv che potrebbero essere simili ai gusti dello spettatore, sulla scia di quelle già viste, ma anche novità e serie tra le più amate dal pubblico in generale.

Il colosso dello streaming sta calvalcando l'onda del suo recente successo proponendo oltre a nuovi progetti anche nuove modalità di visione di film, documentari e serie tv. Solo pochi giorni fa, infatti, la piattaforma americana di distribuzione di contenuti ha annunciato di aver raggiunto gli oltre 200 milioni di utenti e di aver previsto di andare in pari proprio nel 2021, e ha, inoltre, confermato la possibilità di un rollout casuale per i suoi utenti.