Su Netflix arriva una nuova serie animata: è Sonic

Netflix è al lavoro su una nuova serie animata tratta da un videogioco. Si tratta di Sonic, il nuovo progetto della casa produttrice di contenuti on demand che torna a raccontare la storia del riccio blu più famoso di sempre nel mondo dei videogames. La serie, ora in produzione, esordirà sulla piattaforma di streaming il prossimo anno.

A dare l'annuncio ai fan è stato lo stesso Netflix con un post twitter in cui ha dichiarato che sì, è vero che l'icona dei videogiochi di SEGA sarà protagonista di una serie animata in 3 dimensioni che debutterà nel 2022 e verrà creata da SEGA e animata dallo studio di animazione Wild Brian Studio e Man Of Action Ent.

Yes, it's true! SEGA’s legendary video game icon Sonic the Hedgehog will star in a new 3D animated series from @SEGA, @WildBrainStudio and @ManOfActionEnt premiering on Netflix in 2022. pic.twitter.com/ydJto8c8i8 — NX (@NXOnNetflix) February 1, 2021

Netflix sta investendo molto sul mondo dei videogiochi. Dopo il grande successo di The Witcher, di cui si attende con ansia la seconda stagione, infatti, sono stati annunciati ulteriori adattamenti come Resident Evil come film e Tomb Rider come serie live action.