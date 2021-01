I migliori titoli Netflix sulla moda da non farsi scappare

Siete amanti della moda? Quando sentite parlare di vestiti, scarpe e nuove tendenze di stile vi brillano gli occhi? Oggi vogliamo rivolgerci proprio a voi e consigliarvi i più bei titoli Netflix dedicati al mondo della moda. Ecco allora la nostra classifica dei migliori film, documentari e serie tv da guardare sulla piattaforma di streaming digitale per tuffarsi nel mondo glitterato di fashion designer e storie di moda.

Project Runaway

Questo reality è un must nel settore della moda. Se amate essere aggiornati sulle nuove tendenze del mondo della moda e scopire i segreti degli stilisti e fashion designer non potete perdervi lo show che mette gli apiranti stilisti l'uno contro l'altro a colpi di taglio e cucito. E a dirigere il tutto c'è una conduttrice d'eccezione: Heidi Klum. Su Netflix sono presenti le prime due stagioni anche se negli Stati Uniti il reality è arrivato alla 16 stagione.

Girlboss

Girlboss è una serie tv di una stagione che racconta la storia di Sophia Amoruso e della creazione dell'impero Natsy Gal, cioè il sito di vendita di prodotti online che ha reso la Amoruso un'imprenditrice di successo

The September Issue

The September Issue oltre che il nome del numero più importante di Vogue è anche il titolo di un documentario su Netflix girato nel 2009. Una vera e propria chicca da non perdere anche perché sono presenti alcuni dei nomi più importanti del settore come Anna Wintour, Grace Coddington e André Leon Talley.

Manolo – The boy who made shoes for lizards

Quando di parla di moda non si può non parlare di Manolo Blahnik, lo stilista spagnolo celebre per le sue scarpe ma ancor di più per essere il preferito di Carrie Bradshaw, la protagonista di Sex and the City. Questo documentario dedicato al creatore di scarpe più famoso di sempre con 90 minuti racconta la storia della vita di Blahnik e del suo marchio dagli esordi fino alle apparizioni nel mondo cinematografico con in ex and the City a Marie Antoinette.

Sex and the city - il film

Parlare di moda equivale a parlare di Sex and the city. Questa serie tv (e film) è infatti un fotogramma dell'evoluzione della moda e delle tendenze di stile degli anni 90 e 2000. Sex and the city è un racconto d'amore ma anche della storia del fashion nella città in cui questo settore la fa da padrone: New York. Assolutamente da rivedere anche in preparazione all'uscita della nuova stagione...And Just Like That.