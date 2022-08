Netflix, le serie top e flop di agosto 2022

The Sandman, Lost Ollie

Oggi è l'ultimo giorno di agosto, un mese che dal punto di vista seriale ci ha regalato tante nuove storie, alcune più belle, altre meno. Abbiamo avuto modo di entrare nel mondo dei sogni, combattere contro gli incubi, fare una battaglia con Lucifero, conoscere la Morte. In questo mese abbiamo dovuto imparare a gestire i nostri demoni interni, la gelosia, l'invidia. Siamo stati parte dell'avventura di un peluches abbandonato alla ricerca del suo migliore amico, ci siamo innamorati, abbiamo lottato contro i vampiri. Tutto grazie a Netflix. Ma quali sono state le serie che ci sono entrate più nel cuore e quali, quelle che, invece, non ci sono proprio piaciute? Ecoo i top e flop di Netflix di agosto 2022 per fare un piccolo recap di tutto quello che è successo, questo mese, nel meraviglioso e variegato mondo fatto di storie immaginarie della piattaforma di streaming.

Le serie top

The Sandman

Se c'è un titolo che merita il primo posto nella classifica delle serie top di agosto è, senza dubbio, The Sandman. Netflix, con l'adattamento seriale di questo fumetto di Neil Gaiman ha creato un'opera d'arte in grado di diventare la serie più bella non solo del mese ma di sempre. The Sandman con i suoi 10 episodi, uno più bello dell'altro, ha saputo trascinarci nel mondo dei sogni, tra incubi scappati e desideri non ancora realizzati. Ci ha fatto viaggiare nel tempo, guardare la Morte in faccia e vedere che, alla fine, ha un volto amico anche lei. The Sandman ci ha fatto combattere contro Lucifero in una battaglia all'immaginazione e ci ha fatto provare a vedere come sarebbe vivere all'infinito e come sarebbe un mondo basato sulla sola onestà. Epica, mitologica, visionaria, questa serie merita di essere vista da tutti perché non farlo sarebbe davvero un peccato.

Le serie flop

Echoes

Echoes è il primo dei flop di Netflix di agosto, inaspettatamente. Questo thriller, infatti, aveva delle buone premesse che, però, nella pratica non hanno dato la resa sperata. La storia parte dallo scambio di identità di due gemelle identiche che, ogni anno, nel giorno del loro compleanno, si scambiano la vita appropriandosi del marito, dei figli e del lavoro l'una dell'altra, finché una delle due scompare e da lì partirà una caccia alla sorella scomparsa e si sveleranno nuovi e vecchi misteri sulla vita delle due donne, interpretate dalla stessa attrice, Michelle Monaghan. Ciò che ha deluso di questa serie è che è fatta davvero male. La struttura non regge, la sceneggiatura è pessima, così come i dialoghi e la regia. Si salva solo la riflessione sulla gelosia tra sorelle che può dare qualche spunto interessante ma per il resto, non ci siamo proprio.

Lost Ollie

Sembrava dover essere la perla di Netflix di questo agosto, la serie in quattro episodi in grado di farci sognare, invece, è stata forse la peggiore serie animata della piattaforma di streaming, talmente drammatica e cupa da far venire voglia di smettere immediatamente di vederla. Lost Ollie è ispirata a un romanzo per ragazzi, Ollie e i giocattoli dimenticati del rinomato autore e illustratore William Joyce ma questa serie è così pesante da non essere adatta nemmeno agli adulti. Troppo dramma, troppa pesantezza e i personaggi, per essere dei pupazzi, sono più inquietanti che altro. Poteva essere approcciata con maggiore magia e positività, invece, questa serie è talmente un macigno emotivo e visivo che si fa fatica anche ad arrivare alla fine. Peccato.