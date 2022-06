Netflix, le serie top e flop di giugno 2022

Oggi è l'ultimo giorno di giugno, un mese che dal punto di vista seriale ci ha regalato tante nuove storie, alcune più belle, altre meno. Abbiamo avuto modo di addentrarci nella vita di diverse donne, coraggiose, all'apice del loro successo, ci siamo trasferiti in Australia per surfare sulle onde dell'oceano, abbiamo passato qualche giorno in Francia a cercare di scoprire chi, di un vecchio gruppo di amici, voleva vendicarsi di uno stupro avvenuto in passato, abbiamo combattuto contro un'ape insieme a Mr. Bean, siamo stati parte di una rapina in Corea, abbiamo fatto capolino nella vita privata di Jennifer Lopez e tanto altro ancora. Ma quali sono state le serie che ci sono entrate più nel cuore e quali, quelle che, invece, non ci sono proprio piaciute? Ecoo i top e flop di Netflix di giugno 2022 per fare un piccolo recap di tutto quello che è successo, questo mese, nel meraviglioso e variegato mondo fatto di storie immaginarie della piattaforma di streaming.

Le serie top

Privacy

Iniziamo con il podio. Senza dubbio, tra le migliori serie Netflix di questo mese ce n'è una che ci ha davvero stupito ed è Privacy. Si tratta di una serie spagnola che ha visto il ritorno della nostra amata Raquel de La casa di carta in una nuova versione, quella di politica, mamma di una ragazza adolescente e vittima di ricatto. Questa serie è "seria", nel senso che è un prodotto fatto davvero bene e che sceglie ogni inquadratura, ogni parola e ogni dettaglio per comunicare qualcosa, lanciare un messaggio senza essere mai retorica o ripetitiva. Il personaggio di Itziar Ituño buca lo schermo, bravissima nell'interpretare una donna ambiziosa e vera anche nel suo essere, a volte, poco materna. Quindi, se vi è sfuggita questa serie, correte subito a recuperarla.

Ambizione

E poi c'è Ambizione, una vera e propria sorpresa di Netflix di questo mese. Una serie poco pubblicizzata ed entrata nel catalogo della piattaforma di streaming in sordina ma che si è subito fatta notare. Ambizione è una serie turca bellissima. Un titolo che racconta lo scontro generazionale tra i "vecchi" boomer e i giovanizzimi della generazione z dove il tema della cieca ambizione diventa il centro focale dell'intera storia. Interessantissima, piena di spunti di riflessione e con una protagonista eccezionale.

Le serie flop

La casa di carta Corea

Nonostante il grande chiacchiericcio sull'uscita di questa serie, La casa di carta Corea è tra i flop Netflix di giugno 2022. La versione coreana della serie spagnola non ha convinto con la sua trama letteralmente uguale all'originale dove a cambiare è solo la location e qualche riferimento culturale che per forza di cose doveva essere diverso. La serie non è fatta male, è un buon prodotto ma il senso di riproporre al pubblico, a neanche un anno di distanza dalla fine dell'originale, una storia che tutti conosciamo come le nostre tasche non lo si capisce molto (anzi, sì: seguire l'onda del successo dei k-drama). Ma il pubblico vuole qualcosa in più di una semplice moda temporanea.

Man vs Bee

Concludiamo i flop con una grande delusione di questo mese, quella di Man vs Bee, la serie Netflix che ha visto il ritorno sul piccolo schermo di Rowan Atkinson che tutti conosciamo come Mr. Bean. Anche qui, che senso ha avuto questa serie che altro non fa che raccontare le giornate di un uomo che cerca di scacciare un'ape da casa? La trama è inconsistente e semplicistica e anche l'ironia alla Mr.Bean forse non funziona più ed è un po' anacronistica. Peccato ma si merita una bella posizione tra i flop di giugno.