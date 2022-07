Netflix, le serie top e flop di luglio 2022

Quella notte infinita, Virgin River 4

Oggi è l'ultimo giorno di luglio, un mese che dal punto di vista seriale ci ha regalato tante nuove storie, alcune più belle, altre meno. Abbiamo avuto modo di addentrarci nella vita di un gruppo di carcerati, vivere da serial killer e da guardie, toccare con mano il successo e il fallimento di un'azienda in borsa, disperarci da soli in mezzo a una foresta dopo un incidente aereo per cercare di lottare tra la vita e la morte, vivere la vita di una tranquilla cittadina americana tra amori, passioni e vecchi scheletri nell'armadio da affrontare. In questo mese ci siamo innamorati, abbiamo riso, ci siamo resi conto che è facilissimo passare dalla ragione al torto in un attimo e abbiamo riflettuto come si fa a essere buoni genitori. Tutto grazie a Netflix. Ma quali sono state le serie che ci sono entrate più nel cuore e quali, quelle che, invece, non ci sono proprio piaciute? Ecoo i top e flop di Netflix di luglio 2022 per fare un piccolo recap di tutto quello che è successo, questo mese, nel meraviglioso e variegato mondo fatto di storie immaginarie della piattaforma di streaming.

Le serie top

Quella notte infinita

Tra le top serie Netflix di questo mese la prima posizione se l'aggiudica, senza alcun dubbio, Quella notte infinita, la serie thriller della piattaforma di streaming di una qualità innegabile a livello di regia e sceneggiatura. Si tratta di una serie spagnola che si è saputa distinguere per la sua qualità e la capacità di tenere tutti costantemente incollati allo schermo. La storia di questa serie si svolge in un unico luogo, in un unica notte e con gli stessi personaggi che passano continuamente da vittime a carnefici e viceversa. È la notte del 24 dicembre: un gruppo di uomini armati circonda il carcere di Monte Baruca e interrompe le comunicazioni con l'esterno. L'obiettivo: catturare un pericoloso serial killer di nome Simón Lago (Luis Callejo). Se le guardie lo consegnano, l'attacco si concluderà in pochi minuti. Ma il direttore del carcere Hugo (Alberto Ammann) si rifiuta di obbedire e si prepara a resistere.

King of stonks

King of Stonks è stata una bella sorpresa di Netflix, una serie tedesca molto ironica e molto piacevole che ha raccontato il capitalismo moderno scegliendo la chiave del sarcasmo. umano perbene. Dopo tutto è la mente dietro all'azienda fintech tedesca più importante di sempre: CableCash AG. Ma già al momento dell'IPO tutto sembra ritorcerglisi contro, tra riciclaggio di denaro, raggiri ai danni degli investitori e pornografia online. Per un'azienda tedesca di medie dimensioni, questo non è il modo giusto per conquistare il favore del pubblico. Dopo aver salvato il suo capo megalomane Magnus dalle grinfie della mafia siciliana, Felix si ritrova di nuovo a gestire tutto da solo: stampa, politica, criminalità... e lo stesso Magnus che nel frattempo l'ha abbandonato. Tutti vogliono qualcosa da lui e Felix fa sempre più fatica a raggirarli e metterli l'uno contro l'altro. Così, da programmatore mediocre, diventa il più grande truffatore della Germania del dopoguerra. Poi arriva anche Sheila Williams, la donna di cui non dovrebbe proprio innamorarsi. E invece...

Keep Breathing

L'ultima tra le top serie del mese è la più recente di tutte, Keep Breathing, un thriller di sopravvivenza di sei episodi che racconta la storia di un'unica ragazza in grado di sopravvivere a un incidente aereo che lotta tra la vita e la morte. Con continui flashback, silenzi, urla e tanta introspezione, questa serie tratta tematiche molto attuali come la maternità, l'ambizione, la sindrome dell'abbandono e l'importanza di una infanzia felice per crescere senza troppi problemi comportamentali.

Le serie flop

Virgin River 4

Grande delusione si questo luglio è Virgin River che con la sua terza stagione non ha saputo convincere. Troppi episodi, una trama piena di buchi, puntate eccessivamente lunghe e con l'inserimento di diversi espedienti come nuovi personaggi (inutili) e colpi di scena buttati a caso qua e là che hanno reso la visione di questa serie un vero tormento. Sarà anche prima in classifica ma Virgin River 3 non merita assolutamente il posto tra le top serie di luglio 2022.