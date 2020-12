Le serie Netflix più promettenti del 2021: 3 titoli + 1 da ricordarsi

Manca solo un giorno all'arrivo del nuovo anno! Il 2021 sta per entrare nelle nostre vite e, dal punto di vista "seriale", sembra davvero avere nella manica diversi assi da giocarsi. Sono tante, infatti, le nuove serie tv che il colosso dello streaming ha in serbo per il suo fedelissimo pubblico e tra queste, alcune sembrano davvero molto promettenti. Ecco allora una classifica dei tre titoli più uno da ricordarsi di non perdersi il prossimo anno perché potrebbero regalare grandi emozioni. E se non vedete l'ora di scorprie di quali serie stiamo parlando, beh, non resta che continuare a leggere l'articolo!

Maid

Maid è la nuova serie targata Netflix e tratta dall'autobiografia di Stephanie Land dal titolo "Donna delle pulizie. Lavoro duro, paga bassa e la volontà di sopravvivere di una madre". Il best-seller, infatti, assumerà le sembianze di una serie e racconterà la storia di Alex, interpretata da Margaret Qualley, una mamma single che lavora come domestica e si trova a dover lottare per evitare i rischi di restare senza casa o senza soldi per poter mantenere la sua famiglia. La serie ha come creatore John Wells che avrà il compito di mostrare al pubblico cosa succede dentro le pareti di casa di una famiglia americana in difficoltà. Tra i produttori c'è un nome d'eccezione, cioè quello dell'attrice Margot Robbie e nel cast compare anche l'attrice e modella Andie MacDowell.

Inventing Anna

Inventing Anna è una serie che può appassionare tutti gli amanti dei processi e delle storie di giustizia e anche i fan accaniti di Shonda Rhimes, ideatrice della serie. Protagonista è Julia Garner che vestirà i panni di Anna Delvey, l'ereditiera tedesca famosa su Instagram nota per aver rubato soldi a ricchi Newyorkesi. La nuova serie della creatrice di Grey's Anatomy si ispira a un articolo di essica Pressler pubblicato sul New York Magazine con il titolo "How Anna Delvey Tricked New York’s Party People".

Halston

Un altro nome d'eccezione prenderà parte nella serie Netflix del 2021 dal titolo Halston. Stiamo parlando di Ewan McGregor che interpreterà il ruolo di Roy Halston Frowick, lo stilista statunitense che ha creato la moda degli anni Settanta. Si stratta di una miniserie da 5 episodi ideata dal creatore di Glee, Ryan Murphy che mette in mostra un personaggio poco rappresentato ma fondamentale nella storia della moda raccontando l'ascesa ma anche caduta del fashion designer che ha vestito alcune delle celebrities più sotto i riflettori di quegli anni tra cui anche Elizabeth Taylor e Jackie Kennedy.

Strappare lungo i bordi

Strappare lungo i bordi è l'attesissima serie animata Netflix disegnata e scritta da Zerocalcare che darà vita ai famosissimi personaggi dei suoi fumetti in un cartoon che farà divertire ma ancora di più riflettere. E non mancherà certo uno dei protagonisti più amati delle sue storie, cioè l'armadillo nonché coscienza dello stesso Zerocalcare che avrà la voce di Valerio Mastandrea.