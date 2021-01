Carolina Herrera approda su Netflix con una serie autobiografica

Netflix conferma i rumors su una nuova serie dedicata alla stilista venezuelana Carolina Herrera. Dopo 37 anni di carriera nel mondo della moda, l'Herrera diventa protagonista di un progetto Netflix per una serie autobiografica. Anche se non è ancora stata confermata una data di lancio della serie né chi vestirà i panni della stilista, secondo le indiscrezioni si tratterebbe dell'attrice messicana di 39 anni Malillany Marín. L'attrice dovrebbe essere stata scelta per la notevole somiglianza con la Herrera.

La trama della serie su Carolina Herrera

La nuova serie Netflix racconterà la storia di una delle protagoniste indiscusse del mondo della moda statunitense. Cresciuta come imprenditrice e stilista, la Herrera mostrerà la sua scalata aziendale durante gli anni '80 e come la sua azienda sia diventata un colosso della moda. La stilista dal talento indiscusso, infatti, è arrivata a vestire personaggi illustri come la regina Elisabetta II, la principessa Elisabetta di Jugoslavia, Nancy Reagan e, anche Jacqueline Kennedy Onassis.