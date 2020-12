Serie tv Netflix: tutte le nuove uscite di gennaio 2021

Gennaio 2021 è dietro l'angolo e Netflix ha già annunciato quali saranno tutte le nuove uscite del prossimo mese in quanto a serie tv. Tra nuove stagioni di serie già conosciute, nuove produzioni originali e revival di grandi classici del mondo della narrazione per il piccolo schermo saranno davvero tanti i titoli tra cui scegliere nelle serate sul divano davanti alla tv. Ecco allora tutta la programmazione Netflix di gennaio 2021 che spazia dalla terza stagione di Cobra Cai alla serie ispirata al cartone italiano delle Winx, per poi passare al grande classico degli anni '90 che si merita un binge-watching d'eccezione: Dawson's Creek. Se non vedete l'ora di mettervi comodi in divano, continuate a leggere, perché ce n'è davvero per tutti i gusti.

Le serie Netflix in uscita a gennaio 2021

Nuove uscite in prima visione

Carmen Sandiego, stagione 4 (15 gennaio)

Monarca, stagione 2 (1 gennaio)

Cobra Kai, stagione 3 (8 gennaio)

Lupin, parte 1 (8 gennaio)

Brooklyn Nine-Nine, stagione 6 (10 gennaio)

Fate: The Winx Saga, stagione 1 (22 gennaio)

Disincando, parte 3 (15 gennaio)

Di mamma ce n'è solo... due!, stagione 1 (20 gennaio)

Chiami il mio agente!, stagione 4 (21 gennaio)

Jurassic World: Nuove avventure, stagione 2 (22 gennaio)

Altre serie

Dawson's Creek, stagioni 1-6 (15 gennaio)

Anime

Memorie di Idhun, parte 2 (8 gennaio)

Kuroko's Basketball, stagione 1 (15 gennaio)

Per i bambini