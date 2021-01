Netflix supera i 200 milioni di abbonati e domina la top 10 delle serie più popolari del 2020

Netflix è al vertice delle aziende che hanno guadagnato di più grazie alla pandemia. Il colosso dello streaming, infatti, ha appena annunciato di aver raggiunto oltre 200 milioni di sottoscrizioni (precisamente 203,7), 37 milioni in più rispetto all'anno precedente e si prospetta di andare in pari nel 2021. In una lettera spedita agli investitori, Netflix ha dichiarato, oltre ai numeri dei suoi utenti anche i piani per il 2021 e una classifica dei maggiori successi del 2020 che sembra proprio essere dominata dagli originali Netflix. È stato, infatti, pubblicato un report dell'azienda che mostra le serie più popolari del 2020 secondo le ricerche Google (sono inclusi, oltre allae serie tv anche i reality e i documentari) e tra queste solo una non è un prodotto della piattaforma di streaming.

Le serie più popolari del 2020 secondo le ricerche Google

Tiger King (Netflix) Big Brother Brasil (Endemol Globo) La casa di carta (Netflix) Cobra Kai (Netflix) The Umbrella Academy (Netflix) Emily in Paris (Netflix) Ozark (Netflix) La regina degli scacchi (Netflix) Outer Banks (Netflix) Locke & Key (Netflix)

Nove posizioni su 10, per quanto riguarda le serie tv, sono occupate, infatti, da prodotti Netflix a differenza della classifica dei film che, invece, ha visto solo due titoli entrare nella top 10 (365 Dni ed Enola Holmes).