Netflix, i titoli top e flop di dicembre 2022

Pinocchio, Emily in Paris, Harry e Meghan

Oggi è il penultimo giorno di dicembre, un mese che dal punto di vista seriale/cinematografico ci ha regalato tantissime nuove storie, alcune più belle, altre meno. Abbiamo avuto modo di immergerci in una delle favole più iconiche della letteratura italiana provando a vedere come sarebbe la nostra vita se fossimo fatti di solo legno, abbiamo camminato sui tacchi per le strade di Parigi innamorandoci, venendo delusi, dovendo fare delle scelte di vita importanti. E poi abbiamo anche provato a vedere se l'amore può essere calcolato attraverso un'app, siamo stati protagonisti di una storia d'amore passionale e adulterina e abbiamo anche passato ore e ore in compagnia di Harry e Meghan alla scoperta del segreto del loro amore da favola e tanto altro ancora. Ma quali sono stati i titoli che ci sono entrati più nel cuore e quali, quelli che, invece, non ci sono proprio piaciuti? Ecco i top e flop di Netflix di dicembre 2022 per fare un piccolo recap di tutto quello che è successo, questo mese, nel meraviglioso e variegato mondo fatto di storie immaginarie della piattaforma di streaming.

I titoli top di dicembre

Pinocchio di Guillermo del Toro

Come non mettere al primo posto questa meraviglia. Il Pinocchio di Guillermo del Toro è forse uno dei migliori adattamenti della storia di Carlo Collodi di sempre. Raffinato, profondo, elegante, emozionante, questo adattamento è stato in grado di stupire tutti trasmettendoci una voglia di vivere impressionante. Con una sensibilità unica Guillermo del Toro ha accompagnato per mano il burattino di legno facendogli vivere un'avventura fatta di crescita personale e maturità e con le sue scelte stilistiche e narrative ha saputo toccare le corde più profonde dell'animo umano. Una vera meraviglia.

Emily in Paris 3

Altro titolo top di questo mese è stata la terza stagione di Emily in Paris. Questa comedy ha confermato la sua qualità e la sua capacità di intrattenere con classe e leggerezza facendo innamorare tutti non solo della sua protagonista Emily ma anche di tutti gli altri personaggi secondari che arricchiscono la storia con i loro caratteri unici e irriverenti. Una bella conferma e una bella storia con cui passare il tempo, decisamente un top.

I titoli flop di dicembre

Natale a tutti i costi

Passiamo ai titoli che ci hanno convinto meno. Il primo? Natale a tutti i costi è non solo uno dei peggiori film natalizi di sempre (secondo la nostra opinione) ma anche uno dei più grandi flop di Netflix di quest'anno. Un titolo che cerca a tutti i costi di trascinare al giorno d'oggi un genere cinematografico ormai morto, il cinepanettone, cercando di adattarlo alla realtà contemporanea ma non riuscendoci affatto. Una grandissima delusione.

Harry e Meghan

E, infine, passiamo ai grandi protagonisti del catalogo Netflix di dicembre, Harry e Meghan. Il documentario sui duchi di Sussex, uno dei più attesi dell'intero anno, ha deluso molto le aspettative. Con i suoi sei episodi ridondanti e ripetitivi, questa serie ha catturato l'attenzione solo inizialmente ma una volta addentrati nella storia, risulta impossibile non annoiarsi e credere alla versione dei fatti (da favola) di Harry e Meghan.