Il meglio e peggio di Netflix di febbraio 2023

La legge di Lidia Poët, You 4, True Spirit

Oggi è l'ultimo giorno di febbraio 2023, un mese che dal punto di vista seriale/cinematografico ci ha regalato tantissime nuove storie, alcune più belle, altre meno. In questo secondo mese del nuovo anno abbiamo avuto modo di viaggiare su una barca a vela in giro per il mondo, affrontare tempeste, quasi la morte e raggiungere immense soddisfazioni. A febbraio siamo tornati indietro nel tempo, nella Torino del 1800 e abbiamo aiutato la prima avvocata d'Italia e risolvere diversi casi. Abbiamo anche fatto compagnia a Joe Goldberg nella sua nuova vita londinese alle prese con un nuovo serial killer da scovare e la sua nuova identià di salvare. Ma quali sono stati i titoli che ci sono entrati più nel cuore e quali, quelli che, invece, non ci sono proprio piaciuti? Ecco i top e flop di Netflix di febbraio 2023 per fare un piccolo recap di tutto quello che è successo, questo mese, nel meraviglioso e variegato mondo fatto di storie immaginarie della piattaforma di streaming.

I titoli top

La legge di Lidia Poët

Una bella sorpresa di Netflix Italia. La legge di Lidia Poët, serie sulla prima avvocata d'Italia interpretata da Matilda De Angelis è uno dei migliori titoli Netflix di questo mese. Brillante, divertente, appassionante, questa serie ha saputo dare un punto di vista nuovo al pubblico e lanciare un messaggio importante senza appesantirlo con una retorica preponderante. Un bel colpo della piattaforma di streaming che ha saputo valorizzare una figura storica molto importante e far conoscere la sua storia al pubblico. Un gran bel lavoro.

You 4

Altra grande conferma di questo mese è stata la quarta stagione di You che ci ha fatto capire che anche dopo quattro anni, questa serie tratta dal romanzo omonimo di Caroline Kepnes è in grado di non perdere mai un colpo. Sempre accattivante e coinvolgente You è uno di quei titoli da cui ci si aspetta sempre tanto e che non delude mai.

I titoli flop

True Spirit

Doveva essere una bella storia, invece, True Spirit è stata solo una grandissima delusione. Il racconto della ragazza più giovane a fare il giro del mondo in barca a vela è stato ridotto a un film per famiglie edulcorato e semplicistico che non rende giustizia all'impresa della sua protagonista, Jessica Watson. Un vero peccato per una storia che meritava molto più impegno e una trasposizione sullo schermo molto più sofisticata.