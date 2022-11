Netflix, i titoli top e flop di novembre 2022

1899, Mercoledì

Oggi è l'ultimo giorno di novembre, un mese che dal punto di vista seriale/cinematografico ci ha regalato tantissime nuove storie, alcune più belle, altre meno. Abbiamo avuto modo di viaggiare su una nave diretta a New Yotk nel 1899 tra sogno e realtà, provare a vivere come se fossimo dei bodybuiler, intrufolarci tra i corridoi di un pronto soccorso e assistere alle uccisioni di un infermiere killer. Siamo stati studenti della Nevermore dove abbiamo cercato di affrontare il nostro cinismo e trovare l'identità di un mostro assassino, abbiamo provato a scoprire i segreti dell'orgasmo femminile. Ma quali sono stati i titoli che ci sono entrati più nel cuore e quali, quelli che, invece, non ci sono proprio piaciuti? Ecco i top e flop di Netflix di novembre 2022 per fare un piccolo recap di tutto quello che è successo, questo mese, nel meraviglioso e variegato mondo fatto di storie immaginarie della piattaforma di streaming.

I titoli top di novembre

1899

L'unica serie che merita di finire tra i top di questo nuovo mese seriale è, senza alcun dubbio, 1899, la serie rivelazione di Netflix che con un racconto filosofico, avvincente e sorprendete ha saputo raccontare una storia corale fatta di paure, sogni e realtà parallele. Nata dalla mente dei creatori di Dark, questo nuovo thriller psicologico di Netflix è un nuovo capolavoro della piattaforma di streaming che ha regalato al pubblico un grande nuovo modo in cui tuffarsi e una nuova storia pazzesca a cui appassionarsi.

Da guardare assolutamente per la qualità della sceneggiatura e della regia.

I titoli flop di novembre

Mercoledì

Il grande flop di novembre, invece, è stato, inaspettatamente, Mercoledì di Tim Burton. Quello che doveva essere il fiore all'occhiello della piattaforma di streaming si è rivelato una serie semplicistica, poco riuscita e decisamente non appassionante. Il personaggio di Mercoledì Addams invece che attrarre e affascinare ha solo infastidito dimostrandosi non degna di essere al centro di un'intera serie Netflix e la sua storia, più un teen drama che altro, non è stata in grado di reggere il confronto con gli altri titoli della piattaforma di streaming. Una vera delusione per un titolo che, da un regista come Tim Burton, non ci aspettavamo.