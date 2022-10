Netflix, i titoli top e flop di ottobre 2022

The Watcher, The Good Nurse, From Scratch

Oggi è l'ultimo giorno di ottobre, un mese che dal punto di vista seriale/cinematografico ci ha regalato tantissime nuove storie, alcune più belle, altre meno. Abbiamo avuto modo di condividere il terrore di essere stalkerizzati all'interno della propria casa, di provare le paure più profonde davanti a storie di fantasia talmente realistiche da sembrare vere. Abbiamo sguazzato nell'abisso della mente umana scoprendo le radici, i sintomi e le conseguenze della depressione sulla vita delle persone, ci siamo emozionati ascoltando il racconto di una ragazza violentata e abbiamo provato a capire, trasportati in un mondo incantato, cosa significano per noi il bene e il male. In questo mese di ottobre abbiamo anche provato a immaginare come sarebbe la nostra vita se avessimo una forza sovrumana, abbiamo scoperto la forza di un amore interculturale, abbiamo vissuto da infermieri tra le corsie di un ospedale e tanto altro ancora. Ma quali sono stati i titoli che ci sono entrati più nel cuore e quali, quelli che, invece, non ci sono proprio piaciuti? Ecco i top e flop di Netflix di ottobre 2022 per fare un piccolo recap di tutto quello che è successo, questo mese, nel meraviglioso e variegato mondo fatto di storie immaginarie della piattaforma di streaming.

I titoli top di ottobre

The Watcher

La serie Netflix più bella di ottobre è solo una: The Watcher, la miniserie nata dalle menti di Ryan Murphy e Ian Brennan che racconta la storia vera di una famiglia stalkerizzata da un fantomatico "Osservatore". Quella raccontata da The Watcher è una storia agghiacciante, coinvolgente e misteriosa che, in otto puntate, cattura talmente tanto l'attenzione da non riuscire a distaccarsene. The Watcher, a oggi la serie al primo posto nella top 10 Netflix, è stata un grandissimo successo a livello mondiale e uno di quei titoli per cui vale la pena essere ancora abbonati alla piattaforma di streaming. Un colpo davvero groppo per Netflix.

The Good Nurse

Questo mese Netflix ha rilasciato sulla sua piattaforma di streaming un piccolo capolavoro, il film con Jessica Chastain ed Eddie Redmayne, The Good Nurse. Partendo da una storia vera, quella dell'infermiere serial killer Charlie Cullen, Netflix ha reato un racconto intimo e sofisticato di una storia terribile. Con una meravigliosa interpretazione dei suoi attori protagonisti, una regia elegantissima e una sceneggiatura curata nel minimo dettaglio, The Good Nurse è uno dei migliori prodotti Netflix del mese.

Tutto chiede salvezza

Altro titolo top di questo mese è una serie italiana che, nonostante le basse aspettative, è stata in grado di stupire per la sua forza comunicativa. Tutto chiede salvezza, il titolo tratto dal romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega Giovani 2020. Questa serie è un colpo al cuore, un modo per parlare e affrontare il tema della salute mentale con una potenza talmente forte da fare quasi male. Senza dubbio un grande titolo che fa riflettere, emozionare a tratti anche cadere nell'abisso per rinascere più forti e consapevoli di prima.

Cabinet of curiosities

Passiamo al trionfo della fantasia di Guillermo del Toro, Cabinet of curiosities, un esercizio di stile del regista Premio Oscar riuscitissimo. Si tratta di una serie antologica che rimanda per certi versi alle atmosfere di Black Mirror e che con alcune delle sue otto storie è in grado di toccare temi profondissimi con un'originalità impressionante. Davvero un gran bel lavoro.

Altri titoli niente male di ottobre

La ragazza più fortunata del mondo

Ottobre è stato un mese molto positivo per Netflix regalando al pubblico tante storie interessanti, tra queste c'è anche quella raccontata del film La ragazza più fortunata del mondo con protagonista una bravissima Mila Kunis nei panni di una donna con una violenza sessuale alle spalle. Duro, centrato e d'ispirazione questo film tratta un tema delicatissimo con un'intelligenza tale da farlo diventare un prodotto molto ben fatto. Assolutamente un film da vedere.

L'Accademia del bene e del male

Altra grande sorpresa Netflix di ottobre 2022 è L'Accademia del bene e del male, il film Netflix che regala al pubblico una fiaba moderna originale e coinvolgente che, mescolando i classici elementi della fiaba con quelli del genere fantasy porta il pubblico a riflettere su due valori universali, il bene e il male. Bella regia, bella sceneggiatura e un'ottima recitazione rendono questo film uno dei migliori prodotti Netflix del mese.

I titoli flop di ottobre

Morbius

I peggiori titoli Netflix di ottobre? Iniziamo con Morbius, il film Marvel con protagonista Jared Leto che, però, non riesce a convincere nonostante il grande calibro del suo attore protagonista. La storia raccontata aveva del potenziale, un uomo malato che riesce a trovare la cura per la sua malattia attraverso lo studio dei pipistrelli ma che si trasforma nel nemico di se stesso, solo che, nella resa, la trama del film non dà il risultato sperato. Abbastanza semplicistico e forzato, Morbius è una delusione, così come Jared Leto che, nella sua carriera cinematografica, ha fatto molto ma molto meglio di così.

Le indagini di Balascoaran

Altra delusione di ottobre è stata la serie gialla Le indagini di Balascoaran, una sorta di Signora in giallo messicana che, però, non ha saputo convincere risultato lenta, noiosa e anche poco convincente. Peccato perché questo titolo poteva regalare un po' di leggerezza e divertimento ma non ce l'ha fatta.

La recensione de Le indagini di Balascoaran

From Scratch

E, infine, c'è From Scratch, un dramma vestito da commedia romantica davvero mal riuscito. La storia è quella di una ragazza americana che si innamora di uno chef siciliano durante una sua permanenza in Italia ma, i risvolti di trama e la regia di questa serie tratta dal romanzo di i Tembi Locke non hanno convinto affatto.