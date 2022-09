Netflix, i titoli top e flop di settembre 2022

Wanna, Blonde

Oggi è l'ultimo giorno di settembre, un mese che dal punto di vista seriale/cinematografico ci ha regalato tante nuove storie, alcune più belle, altre meno. Abbiamo avuto modo di entrare nel dietro le quinte delle televendite di Wanna Marchi, partecipare a uno scontro di quartiere di Parigi, affrontare diavoli, imparare a gestire drammi adolescenziali. Siamo stati parte della vita privata di Marilyn Monroe e molto altro ancora, tutto grazie a Netflix. Ma quali sono stati i titoli che ci sono entrati più nel cuore e quali, quelli che, invece, non ci sono proprio piaciuti? Ecoo i top e flop di Netflix di settembre 2022 per fare un piccolo recap di tutto quello che è successo, questo mese, nel meraviglioso e variegato mondo fatto di storie immaginarie della piattaforma di streaming.

I titoli top

Wanna

Uno dei titoli top di Netflix del mese di settembre è senza dubbio Wanna, la docuserie sull'iconica venditrice (e truffatrice) italiana Wanna Marchi. Un racconto intimo e irriverente in quattro episodi che svela segreti e dettagli inediti della carriera e della vita della regina delle televendite. Lo stile aggressivo con cui Wanna Marchi si rivolge agli spettatori è il marchio di fabbrica degli show in cui propone creme dimagranti miracolose. Per tutti gli anni ‘80 la sua immagine e i suoi prodotti impazzano, rendendola ricchissima e famosa, insieme al suo unico e vero braccio destro, la figlia Stefania. Le due passano dal successo alla clamorosa caduta di inizio anni ‘90, quando “l’impero Wanna Marchi” si sgretola e le scaraventa sul lastrico. Un disastro che scatena nelle due la voglia di riscatto. Dopo avere venduto l’illusione della forma fisica perfetta, passeranno a commercializzare l’unica cosa che nessuno aveva mai pensato di vendere: la fortuna. Creme dimagranti e antirughe lasciano così il posto ad amuleti e numeri benedetti venduti insieme al Maestro di vita Do Nascimento. Questa strepitosa macchina da soldi si sarebbe poi rivelata essere altro: una truffa clamorosa, realizzata grazie a una complice insospettabile, la televisione. Da vedere!

Athena

Un altro titolo che ci ha convinto questo mese è Athena, il film di Romain Gavras che ha partecipato anche alla Mostra del Cinema di Venezia. Dopo la morte del fratello minore a causa di un presunto scontro con la polizia, Abdel viene richiamato a casa dalla prima linea e ritrova la sua famiglia devastata. Intrappolato tra il desiderio di vendetta del fratello minore Karim e gli affari criminali del fratello maggiore Moktar, cerca con fatica di calmare le tensioni sempre più aspre. Quando però la situazione degenera, Athena, la loro comunità, si trasforma in una fortezza sotto assedio, diventando così la scena di una tragedia per la famiglia e non solo. Un bel film d'azione e riflessione.

I titoli flop

Blonde

La più grande delusione Netflix del mese è stata, senza alcun dubbio, Blonde, uno dei film più attesi che, però, non ha saputo in alcun modo soddisfare le aspettative. Un film ruvido, scomodo, irrispettoso, un titolo che rovina in qualche modo il ricordo di una grande icona hollywoodiana, Marilyn Monroe e la sessualizza soltanto. Tratto dal romanzo di successo di Joyce Carol Oates, Blonde ripercorre audacemente la vita di una delle icone intramontabili di Hollywood, Marilyn Monroe. Dalla sua infanzia precaria come Norma Jeane, fino alla sua ascesa alla fama e agli intrecci sentimentali, Blonde confonde i confini tra realtà e finzione per esplorare la crescente divisione tra il suo io pubblico e quello privato. Una totale delusione, in più, il film dura tre ore e la visione risulta estremamente impegnativa. Da evitare.