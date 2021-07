Virgin River 4 ci sarà? Ecco cosa sappiamo

Ha fatto il suo debutto sul catalogo Netflix proprio oggi, 9 luglio, con i nuovi episodi della terza stagione ma i fan della serie già si chiedono se ci sarà Virgin River 4. Continuerà la serie drammatica della piattaforma di streaming con Alexandra Breckenridge e Martin Henderson? Torneranno i due attori a interpretare i protagonisti della serie Mel e Jack nella loro vita quotidiana all'interno di una piccola città immaginaria nel nord della California? Ecco quello che sappiamo finora su un possibile ritorno di Virgin River con una quarta stagione.

Virgin River 4: ci sarà?

Iniziamo con il dire che Virgin River 4 è stata confermata già da inizio anno, ancora prima che la serie uscisse con la terza stagione su Netflix. La serie tv creata da Sue Tenney tornerà con una quarta stagione che è attualmente già in pre-produzione. Le riprese dovrebbero iniziare il 28 luglio e concludersi il 30 novembre e svolgersi tra Vancouver, in Canada e Squamish in B.C con alcuni set anche a Snug Cove, New Westminster, Squamish, Agassiz e Port Coquitlam.

Non è la prima volta che Virgin River viene rinnovata in anticipo rispetto all'uscita su Netflix. Lo show, infatti, aveva seguito le stesse modalità anche per le stagioni 2 e 3 con le riprese iniziate prima o appena dopo l'uscita degli espisodi della serie precedente. Per la serie è segno di grande fiducia nel confronti del pubblico.

Quando uscirà Virgin River 4 su Netflix?

Considerati i tempi di produzione e post-produzione dei nuovi episodi, possiamo aspettarci di vedere su Netflix la nuova stagione di Virgin River 4 nell'estate 2022, o magari anche un po' prima.