Le migliori serie distopiche da vedere su Netflix

Non sempre si ha voglia di ritrovare la realtà nelle serie tv che si sceglie di guardare in tv. Spesso, infatti, si sente in desiderio di tuffarsi in mondi alternativi dove la realtà si allontana del tutto da quella che conosciamo per venire tramortita dall'immaginazione e dalle sue follie. Se siete amanti del genere distopico ecco una classifica delle più belle serie su futuri immaginari da vedere su Netflix.

Black Mirror

Una delle serie più apprezzate di sempre, Black Mirror è un gioiellino nel catalogo Netflix. Si tratta di una serie antologica in grado di arrivare a colpire i lati più profondi dell'animo umano raccontando storie al limite del reale e ambientate in un futuro immaginario dove la tecnologia sembra prendere il sopravvento sulla morale così come la intendiamo noi oggi. Black Mirror è una chicca per intenditori e per tutti quelli che amano riflettere sulla vita, l'universo e tutto quanto. Assolutamente da vedere e rivedere più e più volte.

The 100

Gli amanti del genere distopico non possono non conoscere the 100, la serie ambientata 97 anni dopo una catastrofe nucleare, racconta la vita di pochi sopravvissuti all'evento che ha distrutto la Terra. Questi survivors vivono in una stazione spaziale in ambienti poco accoglienti e sono costretti ad affrontare sfide quotidiane. 100 di loro verranno poi mandati sulla Terra per verificare una possibile nuova abitabilità e tutto il resto lo scoprirete guardando le 6 stagioni disponibili su Netflix.

Travelers

Travelers è una serie Netflix di 3 stagioni che racconta la storia degli ultimi esseri umani sopravvissuti sulla Terra che trovano il modo di mandare indietro la propria coscienza al tempo del XXI secolo. Viaggiando nel tempo, queste persone lavoreranno insieme al fine di salvare l'intera razza umana dall'estinzione. Assolutamente da vedere!

3%

3 % è un originale Netflix prodotto in Brasile che racconta la storia di un futuro immaginario dove la popolazione della Terra è divisa in due gruppi, quello più numeroso (il 97%) che vive in povertà assoluta e uno molto più piccolo (il 3%) che si ritrova, invece, un un paradiso terrestre, detto Offshore. Ogni anno, al compimento del 20esimo anno di età, i ragazzi possono affrontare una competizione per accedere all'Offshore che può essere affrontata una sola volta nella vita. Da qui nasce una trama molto avvincente che vi terrà incollati allo schermo come non mai. La serie, purtroppo, non si trova in lingua italiana ma sono disponibili i sottotitoli.

Altered Carbon

Altered Carbon è una serie molto apprezzata dal pubblico di Netflix. La trama di questa serie distopica racconta un mondo dove tutti possono sopravvivere alla morte perché la l'identità può essere codificata e trasferita da un essere umano all'altro. Chi ha i soldi, dunque, può permettersi di cambiare il proprio corpio e di vivere in eterno mentre i poveri no. In questo ambiente, un ex agente di polizia, però, inizia a indagare un un nuovo fenomeno che sta colpendo l'umanità...il resto? Spetta a voi scoprirlo!