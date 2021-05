New Amsterdam, la seconda stagione della serie tv è visibile in streaming (ma non su Netflix)

Tra le serie tv più viste in questa prima parte di 2021 su Netflix c'è New Amsterdam: caricata sulla piattaforma il 15 febbraio, è schizzata subito in testa alle classiiche dei titoli più visti di Netflix, e lì ci è rimasta per un tempo davvero sorprendente, se consideriamo che si tratta di una serie del 2018 già trasmessa in tv.

Chi ha seguito la prima stagione di New Amsterdam su Netflix, quasi sicuramente, appena terminata la visione ha cercato informazioni in rete per sapere dove vedere la seconda stagione della serie che parla dell'ospedale diretto dal dottor Max Goodwin. Ma come avevamo scritto a suo tempo, New Amsterdam 2 era andata in onda nel 2020 su Canale 5, e non si trovava su nessuna piattaforma di streaming.

Questo però non è più vero, dal momento che da qualche giorno - anche se la notizia è passata un po' sotto traccia - la seconda stagione di New Amsterdam è visibile in streaming online. Per di più gratis, essendo nel catalogo della recentemente rinnovata app di Mediaset Play Infinity.

Sulla stessa app, inoltre, è visibile ora anche la prima stagione: evidentemente, a Mediaset hanno compreso il grande interesse che la serie ha scuscitato nel pubblico di chi guarda poco la tv generalista, e ha caricato entrambe le stagioni per cavalcare l'onda del successo e attrarre così nuovi spettatori.

Dove vedere gratis la seconda stagione di New Amsterdam (solo in italiano)

Data la buona notizia, ce n'è però una meno gradita per chi ha visto la prima stagione in lingua originale con i sottotitoli. Su Mediaset Play Infinity, infatti, New Amsterdam 2 è disponibile solo nella versione doppiata in italiano: sia da app per telefoni o tablet, sia nell'applicazione per smart Tv, non è possibile cambiare la lingua, ma solo scegliere eventuali sottotitoli in italiano o inglese.

In ogni caso, il link per vedere New Amsterdam 2 su Mediaset Play è questo (è gratis, ma per accedere bisogna registrarsi, anche usando un account Facebook o con Gmail).

SPOILER - Due anticipazioni sulla seconda stagione

Prima di rivelare un paio di informazioni che hanno colpito gli spettatori della seconda stagione, ecco il trailer, che mostra soprattutto com'era finita la prima. Se volete evitare spoiler, non leggete oltre: siete avvertiti.

Bene, a questo punto due notizie - una buona e una cattiva, come sempre - che interesseranno molto i fan di New Amsterdam: innanzitutto, Max è guarito dal cancro; però, dovrà occuparsi da solo della neonata figlia Luna, perché la moglie Georgia è morta nell'incidente tra ambulanze che aveva chiuso la prima stagione.