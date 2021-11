New Amsterdam 2 in arrivo su Netflix: ecco la data di uscita

L'attesa, per molti, è quasi finita: finalmente c'è una data di uscita ufficiale su Netflix degli episodi di New Amsterdam 2, la seconda stagione della serie tv medical con Ryan Eggold nei panni del dottor Max Goodwin.

New Amsterdam 2, così come la terza stagione, sono già uscite nei mesi scorsi in Italia, precisamente su Canale 5 e su Mediaset Infinity, dove era uscita anche a suo tempo la prima stagione, come vi avevamo detto a maggio. Ma per il "pubblico dello streaming", ovvero per chi non segue più i canali tv tradizionali ma fa zapping tra una piattaforma e l'altra, New Amsterdam 2 è comunque una novità. Ecco quindi quando vederla.

New Amsterdam 2, la data di uscita su Netflix

Come si può facilmente verificare navigando l'app di Netflix nella sezione "novità e in uscita", c'è una data ufficiale di uscita della seconda stagione di New Amsterdam sulla piattaforma della N rossa.

Ed è mercoledì 1 dicembre, quando usciranno tutti insieme i 18 episodi di quella che di fatto è la penultima stagione della serie.

Il trailer di New Amsterdam 2

È questo, ed è anche un riassunto della stagione 1.

Quando esce New Amsterdam 3 su Netflix?

A questa domanda è impossibile al momento dare una risposta. Sicuramente ci vorranno diversi mesi, ma il nostro consiglio è di stare attenti a Mediaset Infinity, dove New Amsterdam 3 potrebbe essere rimessa in catalogo, così come avvenuto con la 2 dopo il successo della prima stagione su Netflix a inizio 2021.