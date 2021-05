New Amsterdam, in arrivo a breve la nuova terza stagione: ecco dove e quando

In arrivo tra pochi giorni anche in Italia la terza stagione di New Amsterdam, la serie tv medical che nel 2021 è diventata un fenomeno di costume anche grazie all'uscita, lo scorso inverno, della prima stagione su Netflix.

Come avevamo spiegato all'epoca, Netflix aveva acquisito i diritti solo della prima stagione, lasciando quindi i tantissimi nuovi telespettatori con il fiato sospeso. Poi, nelle scorse settimane, avevamo scoperto che era uscita la seconda stagione in streaming su Mediaset Play Infinity: una decisione che Mediaset, dove New Amsterdam 2 era stata trasmessa nel 2020, aveva preso probabilmente per cavalcare la nuova ondata di successo della serie con Ryan Eggold.

E oggi arriva una nuova buona notizia: anche New Amsterdam 3 sarà visibile tra pochi giorni, sia in tv sia in streaming online. E quindi, ecco le informazioni che tutti i fan di New Amsterdam stavano aspettando.

New Amsterdam 3: dove si può vedere online (solo in italiano)

Come la seconda stagione, anche la terza sarà dunque visibile in streaming gratis su Mediaset Play Infinity. Si suppone che anche i nuovi episodi saranno visibili solo in italiano. Inoltre, New Amsterdam 3 sarà trasmesso anche in televisione, precisamente su Canale 5.

Su Mediaset Play Infinity, il link per vedere i nuovi episodi sarà questo

New Amsterdam 3: quando esce la nuova stagione

Sia su Canale 5 sia on demand su Mediaset Play Infinity, i nuovi episodi di New Amsterdam 3 saranno disponibili a partire da martedì 1 giugno. Naturalmente, il caricamento delle puntate sul sito seguirà la programmazione televisiva.

New Amsterdam 3: il trailer della nuova stagione

Nella nuova stagione di New Amsterdam, inevitabilmente il covid sarà il protagonista quasi assoluto. E vedremo quindi se il successo della serie su Netflix era dipeso soprattutto dal fatto che la pandemia non era ancora arrivata nella storia dell'ospedale diretto da Max Goodwin.