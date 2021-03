Netflix: tutto quello che è successo la prima settimana di marzo e che potreste esservi persi

Stare dietro a tutte le news del mondo delle serie tv e film di Netflix non è facile, anche perché, ogni giorno ce n'è una nuova. Ecco allora che per tenervi sempre sul pezzo abbiamo pensato di fare un recap delle news più importanti della settimana per farvi recuperare tutto quello che potreste esservi persi in questi giorni! Quindi, amanti di Netflix, ecco tutto quello che è successo nella prima settimana di marzo 2021!

Lunedì 1 marzo 2021

La settimana è iniziata con una tempesta mediatica su una delle nuove serie Netflix, Ginny & Georgia causata da un commento di Taylor Swift contro la mother-daughter comedy alla "Una mamma per amica". La popstar, infatti, ha definito la serie "sessista e misogina" per una frase pronunciata da una delle protagoniste che accusava l'altra di cambiare fidanzati più velocemente di Taylor Swift. Dopo il commento, la serie, ha iniziato a scalare la classifica Netflix dominando la top 10.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you ? Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp — Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021

Netflix ha annunciato il nuovo anime The Way of the Househusband che uscirà l'8 aprile sulla piattaforma.

Netflix ha annunciato il reboot della serie messicana Rebelde su un gruppo di ragazzi che si sfidano tra loro a colpi di musical.

Rebelde is coming back!



In 2022, head back to Elite Way School as a new generation of students hope to win the Battle of the Bands. pic.twitter.com/UlBuKw1fyP — Netflix (@netflix) March 1, 2021

Martedì 2 marzo 2021

È stato annunciato dalla piattaforma che un largo numero di serie della BBC lasceranno Netflix e tra queste alcuni titoli di spicco come The Office, Extras e Fawlty Towers.

Netflix ha perso contro la nuova piattaforma Starz i diritti sui prossimi film dal 2022 in poi della Lionsgate.

Mercoledì 3 marzo 2021

Sono stati rivelati sulla piattaforma 40 nuovi film e serie originali indiani

Netflix ha confermato che una delle più famose rom-com, Tall Girl, tornerà con un nuovo film.

I titoli Netflix hanno ricevuto 40 nomination agli Annie Awards con Over the Moon e The Willoughbys battendo Disney.

Netflix ha annunciato di star lavorando a una nuova serie animata sulla storia di Asterix.

Giovedì 4 marzo 2021

Stephen Fry avrebbe inavvertitamente annunciato che interpreterà lui il personaggio principale nella prima stagione della nuova serie Netflix The Sandman che si sta girando nel Regno Unito.

Casting rumor: Stephen Fry is expected to play the role of Gilbert (Fiddler's Green) in Netflix's #TheSandman pic.twitter.com/uMGtHbAoOf — What's on Netflix (@whatonnetflix) March 4, 2021

È uscito il trailer di Worn Stories, la nuova serie Netflix in uscita il 1 aprile.

In uscita il primo aprile anche la seconda stagione della controversa serie Prank Encounters con il protagonista di Stranger Things, Gaten Matarazzo.

È stata rivelata un'altra parte del cast di The Gray Man di Netflix dove troviamo anche Billy Bob Thornton, Alfre Woodard e la star di Bridgerton Regé-Jean Page.

*Takes a deep breath*

JUST REMEMBERED THAT THIS IS THE CAST OF THE GRAY MAN AND NOW WE CAN’T KEEP CALM! pic.twitter.com/ulWSClPVpv — Netflix India (@NetflixIndia) March 5, 2021

Venerdì 5 marzo 2021