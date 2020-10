Amazon Prime Video distribuirà la prossima serie con Nicole Kidman

"Things I know to be true" è il titolo della serie televisiva che sarà interpretata e prodotta dall'attrice australiana, adattamento dell'omonima opera teatrale di Andrew Bovell

Nicole Kidman protagonista assoluta delle serie tv. Dopo l'enorme successo di "Big Little Lies", vedremo l'attrice australiana nella miniserie "The Undoing" (su HBO) e in "Nine Perfect Strangers" (per Hulu). Non contenta, Kidman ha annunciato in queste ore anche un nuovo progetto che la vede al fianco di Amazon Studios nell'adattamento della pluripremiata opera teatrale di Andrew Bovell "Things I Know to Be True" di cui Nicole Kidman sarà protagonista e produttrice esecutiva con la sua Blossom Films.

La data di uscita della nuova serie non è ancora stata fissata ma le aspettative sono già altissime. La trama parla di un matrimonio duraturo e della natura in evoluzione dell'amore familiare. Bob e Fran Price sono i personaggi protagonisti della storia: guardano i loro figli adulti prendere decisioni inaspettate che cambiano il corso delle loro vite. «Non dimenticherò mai l'esperienza che ho avuto guardando lo spettacolo di Andrew a Sydney, avendo una di quelle esperienze teatrali trascendenti - ha dichiarato Kidman a Deadline - Il gioco di Andrew è squisito e le sue sceneggiature per la serie sono altrettanto buone. Con la collaborazione di Amazon, la guida di Jen Salke e uno straordinario team di produzione, abbiamo grandi speranze in questo nuovo progetto». Questa è una storia sulla famiglia, quella cosa da cui passi la vita cercando di scappare solo per desiderare ciò che hai perso, se mai lo fai - ha aggiunto Andrew Bovell - Sono entusiasta che un attrice del calibro di Nicole Kidman guidi la serie nel ruolo di Fran Price. Come madre e donna è complicata, difficile e assolutamente avvincente. Sono anche entusiasta del fatto che Amazon Studios abbia dimostrato una tale fiducia nella storia».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bovell sarà il produttore esecutivo di "Things I Know To Be True" insieme a Kidman e Per Saari per Blossom Films. Amanda Higgs e Alastair McKinnon sono produttori esecutivi per Matchbox Pictures. Jan Chapman è produttore esecutivo di Jan Chapman Films. Questo fa parte del primo accordo di Kidman con Amazon. Kidman sta collaborando con la sceneggiatrice e regista di The Farewell Lulu Wang per il dramma The Expatriates che ha ottenuto un ordine diretto per la serie al servizio di streaming a luglio. Nella lista di Blossom Films c'è anche un adattamento del bestseller di Samantha Downing My Lovely Wife e il thriller di prossima uscita di Janelle Brown Pretty Things. Nicole Kidman apparirà anche in "The Prom" di Ryan Murphy su Netflix, un altro adattamento di una produzione teatrale.