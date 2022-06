Lenta, eccessiva e magnifica, perché (non) guardare la serie Night Sky su Prime Video

Night Sky, tradotto in italiano col titolo Notte Stellata, è la classica serie tv che ci si ripromette di vedere in un altro momento, magari la prossima settimana, più avanti, insomma "not today" per dirla con Arya Stark (e per autocitare il nostro giornale, peraltro).

Perché i protagonisti sono due attori eccezionali ma non più giovanissimi come J. K. Simmons (Being the Ricardos, The Tomorrow War giusto per fare due titoli tra gli oltre della sua carriera) e Sissy Spacek (Castlerock, Homecoming).

E perché da quello che si capisce dalle immagini e dal trailer i protagonisti hanno a che fare con un portale che li proietta, o proietta davanti ai loro occhi, un cielo stellato visto da un pianeta deserto. Insomma, non il massimo dell'azione, sembrerebbe.

Così anche noi, in un periodo - sia detto a parziale giustificazione - affollato di nuove uscite, abbiamo rimandato per un po' la visione di questa serie, uscita su Prime Video lo scorso 20 maggio.

Abbiamo sbagliato. Perché Night Sky - Notte Stellata è una serie davvero magnifica, se si fa lo sforzo di accettarne alcuni difetti, anzi meglio alcune peculiarità. Prima di spiegare quali siano, riassumiamo brevemente e senza spoiler la trama di questa serie.

Di cosa parla Night Sky

I protagonisti sono appunto Franklin e Irene York, un'anziana coppia sposata da una vita. E anche da una morte, quella del loro figlio Mike, avvenuta una ventina d'anni fa.

Quanto al portale, si trova nascosto sotto il capanno degli attrezzi di casa York, e in effetti li teletrasporta (non senza un po' di effetto nausea per il povero Frank) verso questa specie di tolda di astronave da cui possono osservare il cielo stellato su questo pianeta sconosciuto e deserto.

Dopo oltre ottocentocinquanta notti stellate in effetti la coppia ha perso anche quella meraviglia che li aveva tenuti insieme dopo la morte di Mike, e visto che apparentemente non possono neanche esplorare quel pianeta sicuramente inospitale, Irene, con i suoi acciacchi mal curati, sente avvicinarsi la fine di tutto.

Finché, una sera, da quel pianeta abbandonato sbuca sotto il capanno degli York un ragazzo ferito (e vagamente somigliante a Jon Snow, aggiungeremmo) di nome Jude. Irene, casualmente da sola, lo trova e lo aiuta, portandolo in casa per curarlo.

E, senza saperlo, stravolgendo non solo la loro vita, ma anche quella della loro nipote e quella di una serie di persone che, in qualche modo misterioso, sono collegate a quel portale e ad altri simili.

Ci fermiamo qui nella sintesi della storia di Night Sky, ma forse a questo punto può essere più utile riguardare il trailer della serie tv di Prime Video.

Perché vedere e perché evitare Night Sky

A dirla tutta, le riserve citate all'inizio per rimandare la visione di Notte Stellata sono poi mantenute. Perché sì, questa serie parla di una anziana coppia che ha nel giardino un portale sconosciuto, come ce ne sono altri in giro per il mondo, e alla fine di tutta la stagione (scusate lo spoiler) non è che se ne sappia tanto di più.

Non siamo, insomma, dalle parti di Outer Range, che se non altro ha un altro portale che "fa qualcosa", che muove la storia oltre che qualche persona. Qui invece, non aspettatevi chissà quale spiegazione, per ora: se ne riparla nella stagione 2.

In più, questa serie è lenta, a volte eccessivamente silenziosa, superflua nel dare modo agli spettatori di assorbirne le informazioni. Una lentezza che può essere respingente, per chi cerca una serie veloce, dinamica, piena di svolte, colpi di scena e imprevisti che lasciano a bocca aperta.

In Night Sky non c'è niente di tutto ciò, e se è ciò che cercate nella prossima serie da iniziare evitate proprio di inserirla nella lista: vi farebbe perdere la pazienza dopo al massimo due episodi, e se faceste lo sforzo immane di arrivare fino al finale di stagione avreste poi l'amarezza di capire che una stagione due è necessaria.

Se invece cercate una serie riflessiva, pensierosa, attraverso la quale perdervi nelle vostre meditazioni sulla vita, la morte e quello che c'è in mezzo, a cominciare dall'amore, allora Night Sky è la serie giusta, da vedere ora, senza rimandare. Ci troverete i suoni, le parole e la loro mancanza, le emozioni più diverse e, alla fine, sempre quella curiosità di capire cosa sono questi portali, chi c'è dietro di essi, cosa vogliono da Jude e come faranno i cari vecchi York a cavarsela, nella prossima stagione che, probabilmente, uscirà nel 2023. Ma non abbiamo fretta, che facciano con calma.

Voto: 8.5