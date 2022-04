Night Sky, su Prime Video la serie tv con Sissy Spacek e J.K. Simmons

Ve ne avevamo parlato per la prima volta a inizio 2021, quando ancora era in fase di lavorazione con il titolo provvisorio Lightyears. Poi probabilmente l'uscita del film di animazione Lightyear deve aver fatto cambiare idea dalle parti di Prime Video, e così si chiamerà Night Sky. Ma vediamo tutte le informazioni su questa serie tv molto promettente.

Quando esce Night Sky

Prime Video ha annunciato che l'attesissima serie Night Sky della Legendary Television uscirà con tutti i suoi otto episodi il 20 maggio in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Il cast di Night Sky

I protagonisti della nuova serie Prime Original sono l'attrice premio Oscar Sissy Spacek (The Old Man and The Gun) e l'attore premio Oscar J.K. Simmons (che abbiamo già visto su Prime in Being the Ricardos, The Tomorrow War e come voce in Invincible).

Di cosa parla Night Sky

Attraversando lo spazio e il tempo, Night Sky segue la storia di Irene (Spacek) e Franklin York (Simmons), una coppia che, anni prima, ha scoperto una stanza interrata nel loro giardino che conduce inspiegabilmente ad uno strano e abbandonato pianeta. Da allora i due fanno di tutto per custodire questo segreto, ma quando un enigmatico ragazzo (Chai Hansen, The Newsreader) entra a far parte della loro vita, la loro tranquilla esistenza sarà destabilizzata… e la misteriosa stanza che pensavano di conoscere tanto bene diventerà qualcosa che non avrebbero mai potuto immaginare.

La serie è co-prodotta da Amazon Studios e Legendary Television (Carnival Row, Paper Girls), scritta dal co-executive producer Holden Miller, con Daniel C. Connolly come showrunner ed executive producer insieme con Jimmy Miller e Sam Hansen di Mosaic e il vincitore dell'Emmy e del BAFTA Philip Martin.