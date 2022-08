Night Sky e The Wilds cancellate da Prime Video: perché evitare di vederle

Di solito su queste pagine consigliamo film e serie tv da guardare perché - a nostro sindacabile giudizio - meritevoli, o da evitare perché - sempre secondo noi - non sono interessanti.

In questo caso particolare, vi suggeriamo di non guardare due serie tv di Prime Video che a noi sono piaciute, ma che sono state cancellate da Amazon. Si tratta di The Wilds, che quindi finirà con la seconda stagione, e di Night Sky, che invece non andrà oltre la prima.

The Wilds 3 non ci sarà: perché non guardare questa serie (spoiler)

Come ha rivelato il magazine americano Deadline, gli attori del cast di The Wilds sono stati recentemente informati della decisione di non rinnovare la serie, di cui a maggio era uscita la seconda stagione.

Dopo la cancellazione, quindi, meglio non perdere tempo a guardare la seconda stagione, che si conclude con un classico "cliffhanger", o finale sospeso, dei due gruppi di ragazzi che finalmente si riuniscono, per essere abbandonati poco dopo a quella che avrebbe dovuto essere una nuova fase del crudele esperimento sociale di cui erano cavie.

Se a ciò aggiungiamo la questione temporale che abbiamo fatto notare nella nostra spiegazione del finale, con i giorni sfasati dei due gruppi, allora si può tranquillamente fare a meno di guardare The Wilds 2. Anzi, se avete visto The Wilds 1, ritenetevi soddisfatti così e pensate a questa come a una miniserie a stagione unica.

Night Sky cancellata: perché evitare di guardarla

Nessuna pietà da parte di Amazon nemmeno per la serie tv con Sissy Spacek e J.K. Simmons nei panni di una anziana coppia con un portale intergalattico nel capanno degli attrezzi. Anche in questo caso, pur avendo investito molto nella serie (basti pensare ai due protagonisti del cast), Amazon ha deciso di non proseguire con questa storia di fantascienza molto particolare.

E anche in questo caso, pur avendo apprezzato Night Sky, vi consigliamo a questo punto, se ancora siete in tempo, di non investire svariate ore in una serie che abbiamo definito lenta ed eccessiva, ma che giudicavamo anche magnifica con la speranza di capire qualcosa, o molto, di più nella stagione 2 che non ci sarà più.