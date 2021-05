Nine Perfect Strangers, la serie tv con Nicole Kidman uscirà su Prime Video: le anticipazioni e il trailer

Uscirà su Amazon Prime Video - almeno in Italia - l'attesissima serie drammatica Nine Perfect Strangers, con Nicole Kidman e Melissa McCarthy, basata sull’omonimo romanzo del 2018 dell’autrice australiana di Big Little Lies Liane Moriarty e diretta e prodotta da Jonathan Levine.

La serie, che è prodotta da Hulu, non uscirà quindi su Star, la sezione per adulti di Disney+, sebbene Hulu faccia parte della Walt Disney Company, ma - tranne che negli Stati Uniti e in Cina - su Prime Video, che ha acquisito i diritti di distribuzione streaming in molti Paesi, Italia compresa.

Quando esce Nine Perfect Strangers su Prime Video

Al momento neanche negli USA si sa di preciso quando sarà disponibile in streaming su Hulu la serie tv Nine Perfect Strangers. Ma per quanto riguarda l'Italia, Amazon ha annunciato che farà il suo debutto in esclusiva "più avanti quest’anno", quindi nei prossimi mesi del 2021.

Di cosa parla la serie tv Nine Perfect Strangers

Ambientata in un wellness resort di lusso che promette un processo di guarigione e trasformazione, ruota intorno a nove personaggi stressati che vivono in città e provano a seguire un percorso per avere un migliore stile di vita. A sorvegliarli durante i dieci giorni di permanenza è la direttrice del centro Masha (Kidman), la cui missione è quella di ritemprare le loro menti e i loro corpi. Ma questi nove estranei non hanno idea di ciò che li aspetta.

Il cast di Nine Perfect Strangers

Girato in Australia, il cast include Nicole Kidman e Melissa McCarthy, per la prima volta insieme sullo schermo, con Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten, e Samara Weaving.

Il team di executive producer di Nine Perfect Strangers è lo stesso dietro alle serie-fenomeno internazionali Big Little Lies – che ha vinto otto Emmy e quattro Golden Globe – e la serie nominata ai Golden Globe The Undoing: Blossom Films di Nicole Kidman, Made Up Stories di Bruna Papandrea e David E Kelley. Diretto e prodotto da Jonathan Levine, e distribuito dalla Endeavor Content, la serie in otto episodi sarà disponibile per i clienti Prime Video in diversi Paesi del mondo.

Nicole Kidman ha affermato: “Sono davvero orgogliosa di quel che siamo riusciti a mettere insieme durante quest’ultimo anno portando le riprese di Nine Perfect Strangers in Australia durante la pandemia globale di COVID-19. Collaborare con Melissa McCarthy, lavorare con David Kelley, Liane Moriarty e la mia squadra di produzione ancora una volta, unire le forze insieme a Hulu negli Stati Uniti e ora questo, un accordo di distribuzione globale stipulato con il mio home studio, Amazon. Le stelle si sono allineate e io sono entusiasta!”.

Il trailer di Nine Perfect Strangers

Per iniziare a familiarizzare con le ambientazioni e i personaggi di Nine Perfect Strangers, c'è il trailer prodotto da Hulu (in inglese).