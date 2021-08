Nine Perfect Strangers è una serie tv che farà parlare di sé per molto tempo (in senso buono)

In un agosto davvero straordinario per gli amanti delle serie tv abbonati a Prime Video, dopo Cruel Summer e Modern Love 2, c'è un altro appuntamento da non perdere assolutamente, ed è quello con Nine Perfect Strangers, in uscita dal 20 agosto con tre episodi e poi con una nuova puntata ogni settimana, per un totale di 8 episodi che compongono questa miniserie.

A differenza delle altre due citate, però, Nine Perfect Strangers non è una produzione Amazon Original: si tratta infatti di una produzione Hulu, che invece di uscire su Disney+ (Hulu fa parte della Walt Disney Company) è in arrivo nel catalogo di Prime.

Abbiamo visto in anteprima i primi 6 episodi di Nine Perfect Strangers (in italiano Nove perfetti sconosciuti) e, nonostante le aspettative fossero già alte, considerato il livello degli show Hulu e anche dando un'occhiata al cast guidato da Nicole Kidman (che pochi mesi fa ci aveva esaltato con The Undoing), possiamo dire di aver assistito a una serie davvero magnifica in ogni aspetto, dalla sceneggiatura alle performance degli attori.

Insomma, potremmo anche fermarci qui, ma se non vi fidate ecco la nostra recensione di Nine Perfect Strangers.

Di cosa parla Nine Perfect Strangers

Basata sul romanzo bestseller del New York Times dell'autrice australiana Liane Moriarty e prodotta dal team di Big Little Lies e della già citata The Undoing, Nine Perfect Strangers è stata girata in Australia ma è ambientata in California, all'interno di una sorta di misterioso resort di lusso chiamato Tranquillum dove i nove perfetti sconosciuti del titolo si recano per curare diverse ferite dell'animo.

C'è la famiglia Marconi composta da padre, madre e figlia quasi 21enne, interpretati rispettivamente da Michael Shannon (nominato agli Oscar per Revolutionary Road), Asher Keddie e Grace Van Patten; c'è la coppia formata da Ben e Jessica Chandler (Melvin Gregg e Samara Weaving); e poi ci sono Frances (la sempre bravissima Melissa McCarthy, la Sookie di Una mamma per amica), Tony (Bobby Cannavale, comparso recentemente su Prime in Jolt), Lars (Luke Evans) e Carmel (Regina Hall).

La direttrice del resort è la russa Masha (Nicole Kidman), supportata da Delilah (Tiffany Boone) e Yao (Manny Jacinto, già strepitoso in The Good Place, in un ruolo profondamente diverso). I metodi di Masha sono molto particolari: il suo centro di benessere non è pubblicizzato da nessuna parte e si affida solo al passaparola, ma una volta arrivati i misteri di Tranquillum sono ancora più inaccessibili per gli ospiti.

Per non spoilerare ulteriormente la trama, diciamo solo che i nove sconosciuti hanno scelto Tranquillum per raddrizzare le loro vite, ma senza sapere praticamente nulla di quello che accade in questo resort immerso nella natura, tra boschi, fiumi, cascate e tanti frullati di frutta esotica. E così anche gli spettatori scoprono pian piano i segreti della casa, che nonostante il nome è un luogo tutt'altro che tranquillo e rilassante, almeno non nel senso tipico.