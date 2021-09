O lo ami o lo odi: il finale di Nine Perfect Strangers divide il pubblico (come tutta la serie)

Giovedì 23 settembre è uscito su Prime Video l'ultimo episodio (titolo italiano"Per sempre", titolo originale "Ever after") di Nine Perfect Strangers, la serie tv con Nicole Kidman ambientata in una specie di centro benessere di lusso con terapia a base di sostanze allucinogene.

Se non avete visto il finale di Nine Perfect Strangers, vi conviene fermarvi subito perché questo articolo contiene ovviamente spoiler. Ma se avete guardato gli episodi precedenti, possiamo anticiparvi una cosa: il finale della serie è estremamente divisivo, proprio come tutta la serie stessa.

Cosa succede nel finale di Nine Perfect Strangers

Il settimo e penultimo episodio si era concluso con una svolta assolutamente imprevedibile: la persona che minacciava Masha è la stessa persona che anni prima le aveva sparato quasi uccidendola. E cioè Carmel, che (travestita da uomo) aveva affrontato Masha in quel parcheggio solo per darle una lezione, ma alla strafottenza della reazione aveva premuto il grilletto della pistola contro colei che aveva una relazione con suo marito.

Ed eccoci all'8° e ultimo episodio: Carmel confessa tutto a Masha, la quale però invece di chiamare la polizia decide di perdonare Carmel. La fa chiudere nella sua stanza e torna dai Marconi, mentre inizia a fare effetto l'allucinogeno che ha assunto per accompagnare la famiglia al loro "incontro" con il defunto Zach.

Napoleon, Heather e Zoe iniziano a meditare con Masha, ma poi Zoe capisce che per vedere suo fratello deve distrarsi un po'. Ed eccolo Zach, che arriva e "perdona" tutti: la madre per non aver letto bene il bugiardino della medicina, la sorella per non aver fatto niente nonostante i sospetti, il padre per non essersi accorto di nulla.

Tony e Frances nel frattempo decidono di abbandonare Tranquillum e di andare a cena fuori, ma quando arrivano al parcheggio trovano Ben e Jessica ma non le loro auto. Sentono però le urla disperate di Carmel, che vorrebbe uscire dalla stanza dove è rinchiusa, e vanno a cercarla insieme a Lars, che intanto ha deciso di lasciare i Marconi e Masha a godersi il loro momento di doloroso ma liberatorio ricongiungimento con i defunti.

I 5 non riescono ad aprire la porta di Carmel e vanno a chiamare Masha, che li rassicura sul fatto che la donna sta per guarire e apre la porta, per poi rinchiuderli tutti con Carmel dicendo a Glory di "appiccare l'incendio".

A questo punto Zoe aiuta Masha a rivedere la sua "lapocka", la figlia morta in un tremendo incidente in bicicletta. L'incontro "paranormale" avviene, Masha può abbracciare la figlia sotto lo sguardo di Zoe, ma è in questo momento che Delilah arriva con la polizia.

I 6 rinchiusi, che sentendosi vicini alla morte per l'incendio si sono confessati sogni e paure a vicenda, vengono liberati da Yao che spiega che era tutto un "trucco". E a questo punto, il gran finale...

Alla fine tutti gli ospiti hanno capito che Masha li ha davvero aiutati a liberarsi delle loro angosce, e quindi nessuno la denuncia alla polizia. Frances e Tony vanno finalmente a cena, lei ha un'ispirazione per un nuovo libro e inizia a scrivere sul taccuino della cameriera, mentre Tony si addormenta. Scena dopo: lei torna a casa da lui, che è lì con le proprie figlie.

Il lieto fine arriva anche per Carmel, che tiene dei corsi per insegnare alle persone a perdonare se stesse; per Lars, che pubblica un libro dal titolo "Gli psichedelici per la salvezza"; e per Ben e Jessica, che diventano i nuovi proprietari di Tranquillum, mentre nell'ultima scena Masha guida la Lamborghini di Ben con lo spirito di sua figlia a fianco, mentre se ne vanno insieme verso un futuro (allucinato). E vissero tutti "per sempre" (da cui il titolo dell'episodio) felici e contenti.

L'ipotesi alternativa sul finale di Nine Perfect Strangers

Una teoria alternativa è questa: e se quello che vediamo dopo la cena di Frances e Tony - loro che si fidanzano, lui che si ricongiunge con le figlie, Carmel che diventa una sorta di psicologa, Ben e Jessica che si trasferiscono a Tranquillum, Lars che scrive un libro, oltre ai Marconi "liberati" - non fosse nient'altro che quello che si immagina Frances per il nuovo romanzo?

Potrebbe anche essere, oppure è solo un'idea che ci è venuta in mente...

Ci sarà la stagione 2 di Nine Perfect Strangers?

A differenza della serie "cugina" The White Lotus, che ha subito annunciato la seconda stagione, non si sa se Hulu produrrà una nuova stagione di Nine Perfect Strangers.

Secondo noi, ciò non avverrà: del resto, nel presentare questa serie Hulu ha parlato di "miniserie", lasciando intendere appunto che non sono previsti rinnovi. E forse è meglio così, a prescindere da come la si pensi.

Ma quindi il finale di Nine Perfect Strangers è bello o brutto?

Impossibile rispondere in modo oggettivo a questa domanda. Se avete amici o parenti che hanno visto questa serie, probabilmente ci avete fatto caso: alcuni l'hanno detestata e abbandonata, altri l'hanno amata e hanno atteso con ansia l'uscita di ogni nuova puntata.

Ecco, il lieto fine (vero o immaginato da Frances che sia) di Nine Perfect Strangers è altrettanto divisivo, se non di più: c'è chi lo ha amato e chi lo ha odiato. I fautori dell'happy ending in genere hanno apprezzato la conclusione così pacifica e risolutiva, chi invece preferisce i finali aperti probabilmente ha pensato che gli autori della serie abbiano esagerato con il miele, per questo finale effettivamente da fiaba.

Per quanto ci riguarda, il nostro giudizio è positivo. E soprattutto, lasciateci sottolineare che il nostro pronostico di metà agosto, dopo aver visto in anteprima i primi sei episodi, si è rivelato azzeccato: piaccia o no, Nine Perfect Strangers farà parlare di sé ancora a lungo.

Voto: 8.5