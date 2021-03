Uno, nessuno, cento Nino: l'intervista di Gigi Proietti a Nino Manfredi

Il celebre incontro andato in onda per "Super Varietà" è stato inserito nel documentario realizzato dal figlio di Manfredi, Luca, in onda lunedì 22 marzo alle 21.15 su Sky Arte e Now

Nel centenario della sua nascita, Sky Arte ricorda Nino Manfredi con un documentario ricco di inedite testimonianze sul suo percorso di vita raccontato direttamente dalla famiglia e da una lunga intervista rilasciata al figlio Luca poco prima della scomparsa.

"Uno, nessuno, cento Nino" andrà in onda lunedì 22 marzo alle ore 21.15 su Sky Arte (canali 120 e 400) e in streaming su Now. Un affresco di vita, composto da moltissime sfumature. Nino Manfredi non solo come artista, ma anche come marito, padre e nonno, in eterno conflitto con le sue fragilità e i suoi difetti. Nella clip dell'incontro tra Proietti e Manfredi quest'ultimo racconta una serie di incredibili aneddoti sulla sua formazione attoriale. Nella clip spazio anche per l'incontro con il critico cinematografico Gianni Canova con immagini tratte dal biopic "In arte Nino" interpretato da Elio Germano e riproposto nei giorni scorsi da Rai1.

Il documentario contiene materiale originale girato dallo stesso regista in occasione degli ottant'anni del padre. Ottant'anni da attore (Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma) che comprende una lunga intervista a Nino, oltre che naturalmente estratti da alcuni dei film più famosi e rappresentativi della sua vasta carriera, che è stato possibile citare grazie alla gentile concessione di distributori quali R.t.i. Mediaset (Per Grazia Ricevuta, Nell'anno del signore...), Medusa (Vedo Nudo), Dean Film (C'eravamo tanto amati), Titanus (Il padre di Famiglia) e Duque Italia (Brutti, sporchi e cattivi, La fine di un mistero) solo per citarne alcuni. Uno, nessuno, cento Nino è un ritratto intimo e affettuoso, impreziosito da aneddoti divertenti raccontati da Nino stesso, dalla moglie, dai figli e dai nipoti. È inoltre arricchito dalle testimonianze di amici, registi e colleghi, e dalle voci di chi per le più varie ragioni si lega alla storia di vita di Nino: Elio Germano, Edoardo Leo, Massimo Ghini, Nancy Brilli, Enrico Brignano, Johnny Dorelli, Walter Veltroni, Massimo Wertmuller, Lino Banfi.